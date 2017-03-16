USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Следственное управление СК по Иркутской области начало проверку сообщений об избиении и унижении школьницами в Шелеховском районе одноклассника на 8 марта.
Дополнительных подробностей в СК не привели, ограничившись фразой о начале проверки.
По данным «АС Байкал ТВ», 8 марта школьницы со станции Подкаменная 8 марта снимали на видео, как они бьют одноклассника руками, обмотанными полотенцем. К этому моменту они уже якобы были пьяны. После избиения девушки заставили молодого человека целовать обувь.
Отпраздновали Международный женский день по-своему. Школьницы со станции «Подкаменная» в Шелеховском районе избили своего одноклассника, а все происходящее сняли на камеру телефона и выложили ролик в соцсети. На кадрах видно, как мальчику один за одним наносят увесистые удары в область шеи и груди. А чтобы не было синяков, руку предусмотрительно обмотали полотенцем.
«Он парень, он здоровый парень, он крепкий. Здоровый парень, а там девочки. Его всегда и отец учил, что девочек трогать нельзя, разбираться надо словами. Он в принципе и попытался это сделать. Там на видео видно, что он пытается словесно с ними договориться, не получалось. А так как он был закрыт, они закрыли его снаружи и потом залазили через окошко, он не мог выйти из этой квартиры», — рассказала Людмила Иванова, мать пострадавшего.
По словам Людмилы, она была в шоке от этого видео целую неделю. А после отправилась в полицию и следственный комитет. Тем временем в школе идет своя внутренняя проверка. Известно, что одна из участниц избиения — дочь местной учительницы. В целом же вся эта дружная компания давно на особом счету, в том числе в правоохранительных органах. Об этом рассказала директор школы.
Со слов одноклассников потерпевшего, конфликт в тот предпраздничный день возник на фоне изрядной доли спиртного. После избиения девочки, чтобы закрепить победу, заставили одноклассника целовать свою обувь. Опекуны одной из юных феминисток сказали, что уже наказали падчерицу и та даже извинилась перед мальчиком.
Произошедшее так бы и осталось тайной, если бы не бдительность матери подростка. Она обратила внимание на странности в поведении ребенка и отеки на его лице. «У него было припухшее лицо, и он не мог кушать. В первый же день, когда он пришел, поздно вечером он пришел, не стал кушать. Он попил чаю и лег спать. Следующим днем я опять узнаю, сын приходит, говорит: мама, это все в интернете», — сказала Людмила Иванова.
Видео youtube.com
«Известно, что две девочки уже состоят в подразделении полиции на соответствующих профилактических учетах, поскольку ранее уходили из дома. Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей и законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей», — сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [14:15]
[15:55] Два ДТП с тремя Renault и наездом на пешехода произошли в Бердске
[15:40] Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»
[15:40] Россия, поправляйся скорей!
[15:55] Два ДТП с тремя Renault и наездом на пешехода произошли в Бердске
[15:40] Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: южный