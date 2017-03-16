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Пьяные школьницы избили одноклассника и заставили целовать им ноги под Иркутском

Следственное управление СК по Иркутской области начало проверку сообщений об избиении и унижении школьницами в Шелеховском районе одноклассника на 8 марта.

Дополнительных подробностей в СК не привели, ограничившись фразой о начале проверки.

По данным «АС Байкал ТВ», 8 марта школьницы со станции Подкаменная 8 марта снимали на видео, как они бьют одноклассника руками, обмотанными полотенцем. К этому моменту они уже якобы были пьяны. После избиения девушки заставили молодого человека целовать обувь.

Отпраздновали Международный женский день по-своему. Школьницы со станции «Подкаменная» в Шелеховском районе избили своего одноклассника, а все происходящее сняли на камеру телефона и выложили ролик в соцсети. На кадрах видно, как мальчику один за одним наносят увесистые удары в область шеи и груди. А чтобы не было синяков, руку предусмотрительно обмотали полотенцем.

«Он парень, он здоровый парень, он крепкий. Здоровый парень, а там девочки. Его всегда и отец учил, что девочек трогать нельзя, разбираться надо словами. Он в принципе и попытался это сделать. Там на видео видно, что он пытается словесно с ними договориться, не получалось. А так как он был закрыт, они закрыли его снаружи и потом залазили через окошко, он не мог выйти из этой квартиры», — рассказала Людмила Иванова, мать пострадавшего.

По словам Людмилы, она была в шоке от этого видео целую неделю. А после отправилась в полицию и следственный комитет. Тем временем в школе идет своя внутренняя проверка. Известно, что одна из участниц избиения — дочь местной учительницы. В целом же вся эта дружная компания давно на особом счету, в том числе в правоохранительных органах. Об этом рассказала директор школы.

Со слов одноклассников потерпевшего, конфликт в тот предпраздничный день возник на фоне изрядной доли спиртного. После избиения девочки, чтобы закрепить победу, заставили одноклассника целовать свою обувь. Опекуны одной из юных феминисток сказали, что уже наказали падчерицу и та даже извинилась перед мальчиком.

Произошедшее так бы и осталось тайной, если бы не бдительность матери подростка. Она обратила внимание на странности в поведении ребенка и отеки на его лице. «У него было припухшее лицо, и он не мог кушать. В первый же день, когда он пришел, поздно вечером он пришел, не стал кушать. Он попил чаю и лег спать. Следующим днем я опять узнаю, сын приходит, говорит: мама, это все в интернете», — сказала Людмила Иванова.

Видео youtube.com

«Известно, что две девочки уже состоят в подразделении полиции на соответствующих профилактических учетах, поскольку ранее уходили из дома. Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей и законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей», — сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

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Пьяные школьницы избили одноклассника и заставили целовать им ноги под Иркутском

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [14:15]

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