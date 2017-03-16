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Недвижимость на 9 млн рублей обманом отобрал новосибирец у жителей Бердска

Оформлял на себя доверенности и присваивал недвижимость. В Бердском горсуде начался процесс против 32-летнего жителя Новосибирска Александра Самойлюка. Следствие полагает, что с 2012 по 2014 жертвами его махинаций стали 9 бердчан. При этом на удочку мошенника попадались не только доверчивые пенсионеры, но и люди более молодого возраста. Об услугах «предпринимателя» пострадавшие от его непорядочности клиенты узнавали из объявлений.

— Люди оформляли на него доверенности на покупку недвижимости или переоформление квартиры, чтобы он в государственных органах представлял их интересы. Он присваивал имущество и продавал его, — пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде.

Суммы, которые обманом удалось получить «черному риелтору» от своих клиентов разные — от 170 тыс. до 2 млн. рублей. В общей сложности по всем эпизодам ущерб потерпевших составляет почти 9 млн. рублей.

Также известно, что в ход Самойлюк пускал не только хитрость, но и более жесткие методы. Самойлюка обвиняют сразу в двух статьях уголовного кодекса — статья 154 «Мошенничество» и статья 163 «Вымогательство».

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Недвижимость на 9 млн рублей обманом отобрал новосибирец у жителей Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [13:50]

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