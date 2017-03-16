В резком повышении тарифов ЖКХ в Новосибирске следует винить политику правительства РФ и президента Владимира Путина, заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Расходы федерального бюджета на ЖКХ сокращаются, а износ сетей растет, поэтому регионы вынуждены принимать непопулярные решения.

Обухов работает в Новосибирске 16 марта. Он прокомментировал массовые протесты против повышения тарифов ЖКХ на 15–20%, которое произойдет с июля.

«Я готов солидализироваться с протестующими против губернатора-единоросса. Хотя я бы здесь даже защитил Городецкого, — заявил Обухов. — Вопрос тарифов — это общее решение правительства и правящей „Единой России“. Все эти параметры закладываются в государственный бюджет. Что такое бюджет — это приоритеты, а политика — это выбора приоритетов».

Советник главы КПРФ Геннадия Зюганова Виктор Пешков отметил, что износ систем ЖКХ все увеличивается, а расходы федерального бюджета на ЖКХ уменьшаются. «Регионы никуда не денутся, будут повышать. Здесь ответственность в большой степени заложена в политики федерального центра», — отметил он.

«И президента, — тут же добавил Обухов. — Давайте и это обсуждать, это повестка дня — президентские выборы. Спецназ в Ливии, Сирии — это хорошо или нет, не знаю. Или обещание газификации Киргизии — наверно, тоже хорошо для Киргизии. Но, может, [газифицировать] Новосибирскую область. Выбор приоритетов».

Обухов также отметил, что политика Кремля напоминает кампанию по дискредитации институтов государственной власти, в том числе Госдумы. «Чтобы у нас был только один институт и один человек. Может быть, в условиях стабильности это неплохо, но в случае небольшого шторма, вся система полетит в разнос», — отметил он.

Очередной митинг против повышения тарифов пройдет Новосибирска 19 марта. Акция была заявлена на 1,5 тыс. человек, передает Тайга.инфо.

Первый митинг в декабре 2016 года собрал более 200 человек. 28 января на площадь Ленина, по разным оценкам, пришли от 700 до 1,5 тыс. протестующих. В тот же день собственную акцию на 200–300 человек провели «Пенсионеры за достойную жизнь», которые решили дистанцироваться от основного оргкомитета митингов. 25 февраля «пенсионеры» собрали на очередную акцию протеста, по собственным оценкам, больше 1 тыс. человек.

Согласно постановлению губернатора Владимира Городецкого, поддержанному городским советом и мэрией, коммунальные услуги в Новосибирске подорожают с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Тарифы на водоотведение и холодное водоснабжение вырастут на 20,1% и 20%, соответственно, на тепло и горячую воду — на 14,9% и 15,9%. Такое повышение объясняется высоким износом сетей.

Региональные власти заявили, что полностью компенсируют льготникам разницу в 11% между рекомендованной и реальной индексацией тарифов. Кроме того, правительство пообещало вернуть остальным категориям граждан 50% от этой разницы в заявительном порядке.

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