Подельники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), а именно — в совершении по предварительному сговору разбойного нападения на 49-летнего мужчину с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда его здоровью и его убийства, сопряжённого с разбоем.

Суд установил, что в ночь на 2 мая 2016 года Семенов и Коробейников под надуманным предлогом пригласили потерпевшего проехать на его автомобиле «Тойота-Рав 4» (2015 г.в.) в безлюдное место, расположенное на территории р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области.

Там Семенов напал на мужчину и нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. В это время Коробейников набросил на шею потерпевшего веревку и стал душить, затем эти действия по удушению продолжил Семенов. Когда наступила смерть от механической асфиксии, Семенов и Коробейников вывезли труп в лесной массив, расположенный в п. Боровой Бердска, где скрыли под ветками.

После этого они сдали в ломбарды Новосибирска кольцо и сотовый телефон Apple iPhone 6s потерпевшего, продали автомобиль «Тойота Рав 4» жителям Кемерово. Деньги, вырученные от продажи автомобиля 380 000 руб., а также похищенные у потерпевшего 1 000 руб. и 11 долларов США Семенов и Коробейников разделили между собой.

При назначении наказания суд учел явки с повинной Семенова и Коробейникова, а также их состояние здоровья, в том числе наличие у Коробейникова ряда тяжелых болезней.

Суд окончательно приговорил Семенова к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев год (с установлением ограничений и обязанностей в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ), с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Коробейников осужден к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев год (с установлением ограничений и обязанностей в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ), с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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