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Перевозчика на дачные маршруты за 5 млн рублей ищет власть Бердска

Мэрия Бердска 15 марта объявила аукцион на перевозки по дачным маршрутам на период с 22 апреля по 15 октября 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 167 059 рублей. Она может снизиться, если кто-то из перевозчиков предложит более «дешевые» условия. Тогда городской бюджет сэкономит.

Заявки принимают до 4 апреля, а сам аукцион назначен на 7 апреля.

Ищут перевозчиков на несколько сезонных маршрутов: №20 «Черемушки – с/о «Прогресс»: ул. Черемушная – технологическая трасса на «Водозабор», №21 «Пл. Горького – с/о «Вега 1,2»: ул. Горького – ул. Вокзальная – трасса М-52 – насыпная дорога – с/о «Вега 1,2»; №22 «Вокзал – с/о»Родничок»: ул. Вокзальная – пос. Новый – ул. Новосибирская – ул. Менделеева – ул. Дзержинского – с/о «Родничок»; №23 «м-он Юго-Восточный – с/о Бытовик (Новое кладбище)»: м-он Юго — Восточный 3-й проезд – ул. Полевая – Новое кладбище; №24 «Торговый центр – с/о «Сосновское»: ост. «Торговый центр» — ул. Черемушная – технологическая трасса на «Водозабор» — грунтовая дорога через лес – с/о «Сосновское»; №25 «Пл. Горького – с/о «Вега 4»: ул. Горького – ул. Ленина – ул. Красная Сибирь – ул. Лунная – технологическая трасса на «Водозабор» — с/о «Вега 4»; №26 «ДК «Родина» — с/о «Росинка»: ул. Лунная – ул. Космическая – технологическая трасса на «Водозабор» — с/о «Росинка».

Транспорт для дачных перевозок должен вмещать более 8 сидячих пассажиров, ходить по утвержденному расписанию и по соблюдать проложенные маршруты. Кроме того, автобусы должны быть оборудованы аппаратами для считывания микропроцессорных пластиковых карт, по которым ездят в Бердске льготники.

«Перевозчик содержит специальное оборудование в технически исправном состоянии и несет все расходы, связанные с его эксплуатацией (обслуживание, диагностика, ремонт и т.п.)», — говорится в аукционной документации, подписанной начальником транспортного отдела мэрии Надеждой Нятиной.

Новости smi2.ru

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Перевозчика на дачные маршруты за 5 млн рублей ищет власть Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [12:35]

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