Как сообщил исполнительный директор ОАО «Советская Сибирь Вячеслав Корягин, осенью прошлого года Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям проанализировало итоги приватизация полиграфических предприятий. По словам Корягина, выводы получились неутешительными.

«С одной стороны предприятия продавали дешевле оценочной стоимости. С другой стороны, на большинстве из них основная производственная деятельность была свернута. То есть новые собственники просто закрывали производство. Причин этому несколько. Например, если предприятие находится в центре города, более выгодно сдавать недвижимость в аренду», – объяснил Корягин.

Он сообщил, что Федеральное агентство по печати обратилось к первому заместителю председателя правительства РФ Игорю Шувалову с этим вопросом. В свою очередь, он отдал поручение о приостановке процесса приватизации издательства «Советская Сибирь» и ряда других. Эти сделки не будут произведены пока не будет разработана детальная концепция реформирования. Она позволит подготовить предприятия к приватизации на качественной основе и сохранить профиль производств.

«Наша управляющая организация уже разместила на электронном портале тендерное задание на разработку такой концепции. Сроки будут достаточно жесткие. Потом она пойдет на согласование в правительство. Никаких проблем в разработке концепции я не вижу. С другой стороны, непонятно, какая она будет в конечном итоге, поэтому и перспективы не ясны», — отметил Корягин.

Согласно данным Российского аукционного дома поводом для отмены торгов послужило поручение Росимущества от 03.02.2017 № ИА-04/3925. Также по этому поручению была отменена продажа 100% акций издательств «Кавказская здравница», «Тюменский дом печати» и «Советская Кубань».

Аукцион должен был состоятся 30 марта этого года. На него было выставлено 1 770 054 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме общей номинальной стоимостью 177 млн руб. Начальная цена лота составляла 890 млн руб., шаг аукциона был определен в 500 тыс. руб., сумма задатка – 178 млн руб. Помимо прочего, на торги была выставлена недвижимость общей площадью 78,5 тыс. кв. м.

Продажа акций «Советской Сибири» предусмотрена планом приватизации на 2014–2016 годы, утвержденным правительством в 2013 году. Поскольку имущество не было реализовано в этот период, оно было включено в следующий трехлетний план приватизации.

В ноябре прошлого года «Советская Сибирь» подала заявление о признании банкротом крупнейшей типографии Омска — «Омского дома печати» из-за долга 623,5 тысячи рублей. Заседание было отложено на 30 марта. Как сообщил Корягин, речь идет о задолженности по коммунальным услугам. Дело в том, что после процедуры банкротства «Омского дома печати» в 2009 году, издательству «Советская Сибирь» был продан его производственный комплекс. Также был приобретен узел технологических выводов — на холодную воду, энергоснабжение и канализацию. Соответственно «Омский дом печати» получал эти ресурсы через «Советскую Сибирь». Поскольку у него были задолженности, «Совсибирь» подала в суд для их списания.

ОАО «Советская Сибирь» — одна из крупнейших за Уралом типографий, которая ведет свою историю с 1923 года. Согласно официальной отчетности, в 2015 году «Советская Сибирь» впервые достигла выручки в 1 млрд рублей. Основные направления деятельности «Советской Сибири» — газетное, журнальное и книжное производство, которые имеют общую долю в выручке за последний год около 65%.

С 2010 по 2015 годы чистая прибыль предприятия выросла более чем в два раза — с 40,5 до 92,6 млн рублей. Основная производственная площадка находится в Новосибирске на улице Немировича-Данченко, еще по одной — в Омске и Кемерове.​

Газета «Курьер. Среда. Бердск» с момента основания в 2003 году и по сей день печатается в типографии «Советской Сибири».

Источник: РБК

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