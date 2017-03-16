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Прокуратура Бердска выясняет, законно ли директор Комбината бытовых услуг Александр Кожин занимает свою должность.
Напомним, в феврале этого года на сайте sibpublicfaces.org появилась информация о том, что руководители муниципальных предприятий Новосибирска, районов и поселений, а также госпредприятий Новосибирской области числятся учредителями других компаний, в том числе ООО, ТСЖ и ДНТ. В связи с этим общественник Евгений Митрофанов обратился в прокуратуру.
В списке тех, кто совмещает муниципальные должности с должностями в юрлицах оказался и директор КБУ Александр Кожин. Он числится одним из 32 учредителей ТСЖ «Инициатива» на Серебренниковской, 6/1 в Новосибирске.
По некоторым данным, на имя главы Бердска Евгения Шестернина уже направлено представление, где сказано, что Кожина либо следует уволить, либо запретить ему состоять в юрлице. Однако «Курьер. Среда. Бердск» эту информацию не подтвердили. В прокуратуре Бердска лишь отметили, что проверка по этому поводу проводилась, она окончена, но решение прокурором еще не подписано.
Связаться напрямую с Александром Юрьевичем «Курьер. Среда. Бердск» не удалось — он 16 марта находится на конференции в Красноярске. Однако ситуацию прокомментировал представитель КБУ Дмитрий Хасанов:
— Кожин не является муниципальным или государственным служащим. К тому же, ТСЖ не является коммерческой организацией, оно не ведет предпринимательскую деятельностью.
Хасанов напомнил, что в ТСЖ «Инициатива» также числится вице-мэр Новосибирска Геннадий Захаров, который как раз-таки является муниципальным служащим. Однако к нему вопросов у органов не возникло. К слову, в КБУ пока ничего не знают о прокурорском решении. Информацию о якобы имевшем место представлении прокурора на Комбинате впервые услышали от журналиста.
Напомним, Александр Кожин с 2013 года возглавляет КБУ. Он является доктором экономических наук. В его послужном списке — высокие должности в мэрии Новосибирска и управление крупнейшими энергетическими предприятиями региона. Стоит подчеркнуть, что Александр Юрьевич никогда не скрывал свое членство в ТСЖ и даже приводил в пример работу товарищества на пресс-конференциях.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [12:05]
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