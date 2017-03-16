Межрегиональная выставка-форум «Православная весна» начала свою работу в Новосибирской области 15 марта при поддержке правительства региона. В церемонии открытия выставки принял участие министр региональной политики Игорь Яковлев.

«От имени губернатора Владимира Городецкого поздравляю организаторов и гостей с началом работы выставки, которая проводится в год 80-летия Новосибирской области. Данный проект является важным культурным и духовно-просветительским событием, свидетельствующим об интересе жителей региона к истории нашего региона и нашей страны», – обратился к участникам мероприятия Игорь Яковлев.

Выступивший на мероприятии глава Новосибирской митрополии Русской православной церкви митрополит Новосибирский и Бердский Тихон отметил важность проведения выставки для духовного просвещения граждан и ознакомления с православным искусством и традициями.

Межрегиональная выставка-форум «Православная весна» будет проходить в Новосибирской области, на территории железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» (ул. Д. Шамшурина, 43, 2 этаж) с 15 по 20 марта 2017 года при поддержке правительства Новосибирской области и Новосибирской митрополии РПЦ. Среди тематических разделов выставки – восстановление и реставрация храмов и монастырей, иконопись, церковная полиграфия и издательское дело, колокольное литье, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы и пр.

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