Как сообщает пресс-служба Stratcom, «инновационный» доклад, подготовленный группой латвийских ученых под председательством профессора Рижского университета Жанетты Озолини, будет представлен в столице Латвии 17 марта. Его основные темы — роль вечерних шоу «Первого канала» в «дискредитации западных лидеров», анализ программы КВН и роль юмора в «объединении жителей Украины в условиях стресса».

В тексте доклада Stratcom Laughs (Stratcom смеется) рассказывается, что его авторы посмотрели выпуски программ «Прожектор Перисхилтон», Yesterday Live, «Вечерний Ургант» и «Максим Максим» за 2008–2016 годы. Они нашли в них общее: связь этих передач с КВН.

Авторы доклада пришли к выводу, что внешний мир в российских юмористических передачах рассматривается как враждебный, а в отношении западных лидеров звучат шутки, в которых присутствует криминальный жаргон. В качестве примера упоминается передача Yesterday Live с шутками про Сильвио Берлускони. Наиболее часто высмеивались Барак Обама, Хиллари Клинтон, Франсуа Олланд, Николя Саркози, Джордж Буш и Ангела Меркель. Например, Клинтон в той же Yesterday Live в 2012 году изображалась как лживый политик, который не разбирается в географии и обдумывает планы американской агрессии.

Видео РБК

В докладе утверждается, что значение «Вечернего Урганта» в том, что с помощью этой передачи авторы якобы пытаются «влиять на культурных людей», которые собираются у телевизора вечером. При этом передача составлена таким образом, что различные шутки влияют на разные группы населения.

Другая цель передач — подтверждение верховенства Владимира Путина, утверждают авторы доклада. Нередко глава государства сравнивается с лидерами других стран и показывается как эффективный политик, решающий различные вопросы. При этом показывается, что «демократия на Западе фальшивая, лидеры стран Восточной Европы наивны или глупы, а Россия — страна ценностей», говорится в докладе.

Что касается КВН, то авторы доклада проанализировали игры с участием московской команды «Парапапарам». Они делают вывод, что в выступлениях команды показано противостояние России и всего остального мира.

КВН изображен как фабрика юмора, «пирамида Александра Маслякова», цель которой влиять на аудиторию и доносить до нее определенные идеи.

Комментируя доклад, телеведущий Максим Галкин заявил РБК, что его программа «Максим Максим» не может выступать инструментом политической стратегической коммуникации. «Максим Максим» — это авторская программа, которая делается исключительно сообразно моим представлениям, над чем можно смеяться, а над чем нет, исключительно в развлекательных целях. Мне никогда не приходило в голову, что кто-то может использовать меня в каких-то целях. Я никогда не был ничьим инструментом, я всегда иронизировал над всеми политиками», — сказал Галкин.

Режиссер программы Yesterday Live Василий Бархатов назвал исследование Центра стратегических коммуникаций НАТО «фобией». «Мы со сценаристами старались придумывать забавные и острые скетчи, интересные нам. Я не помню, чтобы я заботился о режиме или о НАТО», — сказал Бархатов.

Исследование Stratcom также прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. В своей записи в Facebook она заявила, что «не удивится, если в глубинах этой аналитики» бывшие участники КВН Михаил Галустян и Александр Ревва будут «названы информационно-стратегическими подрывниками».

Stratcom был создан в июле 2014 года. Его задачей является укрепление коммуникаций между странами НАТО, в том числе и для противодействия российской пропаганде.

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