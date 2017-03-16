Перед судом предстанет мужчина по обвинению в лишении свободы людей в «центрах реабилитации», сообщили сегодня, 16 марта, в прокуратуре Новосибирской области.

Заместитель областного прокурора Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Евгения Караваева. Он обвиняется в незаконном лишении двух и более лиц свободы группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а,ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

По версии следствия, директор автономной некоммерческой организации — Центр реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое право на жизнь» Кенжаев (осужден судом по п. «а» ч. 2 ст. 126, п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ), Караваев и его знакомый (уголовное дело в отношении которого выделено, поскольку не установлено его местонахождение), неофициально, на добровольных началах возглавляли два центра реабилитации в поселке Молот Новосибирской области.

Без лицензии на медицинскую деятельность и медицинского образования подельники оказывали реабилитационные услуги лицам, зависимым от алкоголя и наркомании.

К пациентам в ходе так называемой реабилитации применялось физическое и психологическое насилие, ограничение свободы передвижения.

Их ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками управления ФСБ РФ по Новосибирской области.

Потерпевшими по делу признаны 5 человек. Уголовное дело расследовано следователями СКР России по региону. Дело рассмотрит Коченевский районный суд.

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