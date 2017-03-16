USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Перед судом предстанет мужчина по обвинению в лишении свободы людей в «центрах реабилитации», сообщили сегодня, 16 марта, в прокуратуре Новосибирской области.
Заместитель областного прокурора Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Евгения Караваева. Он обвиняется в незаконном лишении двух и более лиц свободы группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а,ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).
По версии следствия, директор автономной некоммерческой организации — Центр реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое право на жизнь» Кенжаев (осужден судом по п. «а» ч. 2 ст. 126, п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ), Караваев и его знакомый (уголовное дело в отношении которого выделено, поскольку не установлено его местонахождение), неофициально, на добровольных началах возглавляли два центра реабилитации в поселке Молот Новосибирской области.
Без лицензии на медицинскую деятельность и медицинского образования подельники оказывали реабилитационные услуги лицам, зависимым от алкоголя и наркомании.
К пациентам в ходе так называемой реабилитации применялось физическое и психологическое насилие, ограничение свободы передвижения.
Их ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками управления ФСБ РФ по Новосибирской области.
Потерпевшими по делу признаны 5 человек. Уголовное дело расследовано следователями СКР России по региону. Дело рассмотрит Коченевский районный суд.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [11:30]
[15:55] Два ДТП с тремя Renault и наездом на пешехода произошли в Бердске
[15:40] Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»
[15:40] Россия, поправляйся скорей!
[15:55] Два ДТП с тремя Renault и наездом на пешехода произошли в Бердске
[15:40] Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: южный