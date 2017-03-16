Фестиваль «Сибириада. Шаг в мечту» прошел в Бердске с 28 февраля по 4 марта. Он стал заключительным этапом межрегиональной олимпиады для школьников по экономике. Около 400 ребят из Сибири, Урала и Казахстана съехались в лагерь «Тимуровец», чтобы показать свои познания в экономической сфере.

В рамках фестиваля прошел и журналистский конкурс «В фокусе». Участников оценивала корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» Ксения Горелова. Три работы признаны лучшими. «Курьер» публикует самые яркие творения юнкоров. Сегодня представляем вашему вниманию репортаж Елизаветы Ершовой из бердского экономического лицея. Она заняла третье место.

Юные экономисты сражались в игре за «валюту»

Кто сказал, что экономика – скучная наука? Экономика может быть веселой и интересной, неожиданной и даже немного волшебной…

28 февраля 2017 года вновь лагерь «Тимуровец» открыл свои двери для ребят из разных городов и областей России. Сюда они съезжаются, чтобы обрести новых друзей, обменяться опытом. Но главная их задача — это изучение экономики, моделирования и менеджмента. Всех их объединила «Сибириада». Начинаются насыщенные будни…

«Большая экономическая игра»… Игра для самых смышленых, для тех, кто уверен в своих силах и стремится победить. В первом туре БЭИ принимают участие все желающие — как индивидуальные участники, так и команды, приехавшие на заключительный этап «Сибириады» независимо от участия в олимпиаде. По итогам домашнего задания жюри определяет 6 лучших команд, которые выходят во второй тур БЭИ. Второй тур состоит из нескольких этапов, после каждого этапа отсеивается 1-2 команды. После проведения этих испытаний две команды выходят в финал — «дебаты».

Мы оказались на втором туре. Люди начинают приходить, заполняя потихоньку зал, ведь для них тоже имеются задания, за которые они могут получить эконо (условная валюта, которую юные экономисты «зарабатывали» на «Сибириаде», выполняя различные задание — прим. ред.). Игротехники, ожидая начало игры, переговариваются между собой и решают, кто за что отвечает. Кто работает с залом, а кто — с командами. А тем временем команды уже собрались и они полностью готовы к тяжелой игре. Все напряжены и немного волнуются…

Звучит торжественная музыка, и БЭИ начинается! Руководители приветствуют команды, мотивируя всех на успех и победу. Наши команды: «Меланхолия» — в ней ребята не только из разных городов, но и стран, потому что девочка Зульфия приехала на «Сибириаду» со своей командой из города Караганда из Казахстана; другая команда — «Выжившие», это сборная команда из города Новосибирска; команда «Парма» из Перми, которую активно поддерживали их ребята различными лозунгами. Так же участвуют две команды из города Бердск — «Новаторы» и «Экономический лицей», и омская команда с очень активными ребятами.

Первое задание: игротехники уже раздают кроссворды, которые ребята должны разгадать менее чем за 15 минут. На их лицах проступает пот, но не зря — в конце концов тех, кто кто старался, вознаградят. Игротехники внимательно следят за порядком в зале, так как многие пытаются схитрить и сдуть все с интернет-источников. Но никто им это не позволит сделать. Каждый должен показать себя и свои способности. Пришло время собирать работы. В зале находится с одной стороны детское жюри, которое проверяет и оценивает работы зала, а с другой стороны — взрослое жюри, которое оценивает работы участников.

После первого этапа ни одну команду не исключили, жюри обещали это сделать после следующего раунда соревнований. Все выдохнули, у них еще есть возможность вырваться вперед. Но благодаря первому заданию лидирующее место пока занимает команда «Выжившие».

Начало второго задания. Игротехники уже раздали листочки и командам, и ребятам в зале, так как им придется отвечать на вопросы — на тему экономических терминов, которые говорят им детишки-лицеисты в видео. На ответ всем дается по 10 секунд. В зале стоит полная тишина, все пытаются услышать и правильно ответить на вопрос, ведь за него дают 0,5 эконо.

Этот раунд дается всем легче, нежели первый, чаще слышатся из зала восторженные хлопки в ладоши после раскрытия правильного ответа. Раунд заканчивается, и жюри готовы сказать не очень приятную новость: две команды пора исключать из игры. Ими оказываются команда из Омска и команда «Новаторы». Все их провожают сибириадовскими подбадривающими аплодисментами. Лидирующей командой так и остаются «Выжившие».

Начало третьего раунда. Это задание оказалось самым сложным не только для зала, но и для команды. На задания ребятам давалось 15 минут, которых, по-видимому, оказалось очень мало. Но деваться некуда: ребята стараются изо всех сил, все жаждут победы. Когда выходит время, все «сдаются» жюри, и оно некоторое время подводят итоги. Вскоре объявляют результаты, их ждали все с нетерпением. На этот раз вылетели команда из Бердска «Экономический лицей» и команда из Перми «Парма». Их также проводили подбадривающими аплодисментами…

Самый важный момент для оставшихся двух команд — «Меланхолия» и «Выжившие». На этот раз проводятся дебаты. Команды тянут жребий, и этим определяется, кто аргументирует свои ответы «за», а кто — «против». В итоге «Меланхолия» — против, «Выжившие» — «за». Дебаты были бурные и активные. Каждые проявляли себя с самой наилучшей стороны. Но победитель всегда один… А кто в итоге победил, мы узнаем на закрытии XXIV межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» (победила команда «Меланхолия» — прим. ред.).

Игра была очень интересной и увлекательной. Даже если какие то команды ничего не заняли, они набрались много опыта, который смогут применить в следующем году при выполнении задания «Большой экономической игры».

Другие работы победителей — в ближайшее время.

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