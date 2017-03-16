Свалку во дворе дома № 16 по ул. Лунной убрали. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома Елена, сегодня утром она не увидела мусорной кучи возле подъезда. Рядом с домом появились временные мусороприемники.

Напомним, несколько недель обитатели квартир в доме № 16 сваливали пакеты с бытовыми отходами прямо на землю. Все из-за того, что управляющая компания «Сибирский стандарт» убрала мусорные контейнеры, как только подопечные расторгли с ней договор. «Дело в том, что там сейчас движение происходит из одной УК в другую, люди переголосовывают, и есть какой-то момент неорганизованности. Была одна УК, у нее был договор на вывоз мусора, и когда она ушла, договор был расторгнут», — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ЖКХ и энергетики администрации Бердска Татьяна Золотухина.

Как и обещала чиновница, 14 марта специалисты отдела выехали на место стихийной свалки. Сейчас, говорит Татьяна Владимировна, проблема решена — новая УК «Лига» установила временные мусорные баки.

— Действующая управляющая компания обеспечила жителей этой услугой, — говорит Золотухина. — Для жителей 17-го дома с торца установлены временные контейнеры, для жителей 16-го — тоже ближе к торцу к дальнему стоит контейнер. Для каждого дома свой контейнер, конечно, не совсем удобно. К тому же, понятно, что «нахоженное» место ликвидировано.

По словам Татьяны Владимировны, общая площадка для сбора мусора для жителей соседствующих домов может снова появиться в конце весны, когда сойдет снег. Для этого поделившим дома домоуправлениям необходимо решить вопрос с вывозом мусора.

— Стационарной контейнерной площадки там сейчас нет, но временные — есть. Потом уже будет либо договоренность между управляющими компаниями, либо еще каким-то образом этот вопрос будет решаться, — заключила начальник отдела ЖКХ.

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