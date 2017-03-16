Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Убрали свалку во дворе оставшегося без контейнеров дома в Бердске

Свалку во дворе дома № 16 по ул. Лунной убрали. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома Елена, сегодня утром она не увидела мусорной кучи возле подъезда. Рядом с домом появились временные мусороприемники.

Напомним, несколько недель обитатели квартир в доме № 16 сваливали пакеты с бытовыми отходами прямо на землю. Все из-за того, что управляющая компания «Сибирский стандарт» убрала мусорные контейнеры, как только подопечные расторгли с ней договор. «Дело в том, что там сейчас движение происходит из одной УК в другую, люди переголосовывают, и есть какой-то момент неорганизованности. Была одна УК, у нее был договор на вывоз мусора, и когда она ушла, договор был расторгнут», — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ЖКХ и энергетики администрации Бердска Татьяна Золотухина.

Как и обещала чиновница, 14 марта специалисты отдела выехали на место стихийной свалки. Сейчас, говорит Татьяна Владимировна, проблема решена — новая УК «Лига» установила временные мусорные баки.

— Действующая управляющая компания обеспечила жителей этой услугой, — говорит Золотухина. — Для жителей 17-го дома с торца установлены временные контейнеры, для жителей 16-го — тоже ближе к торцу к дальнему стоит контейнер. Для каждого дома свой контейнер, конечно, не совсем удобно. К тому же, понятно, что «нахоженное» место ликвидировано.

По словам Татьяны Владимировны, общая площадка для сбора мусора для жителей соседствующих домов может снова появиться в конце весны, когда сойдет снег. Для этого поделившим дома домоуправлениям необходимо решить вопрос с вывозом мусора.

— Стационарной контейнерной площадки там сейчас нет, но временные — есть. Потом уже будет либо договоренность между управляющими компаниями, либо еще каким-то образом этот вопрос будет решаться, — заключила начальник отдела ЖКХ.

Новости smi2.ru

  • Куда вываливать мусор с 1 января 2017 года? (2)
  • Вывоз мусора повысит коммунальные тарифы (4)
  • Чистота в Бердске зависит от самих жителей (8)
  • Человеческое обращение к мэру города! (53)
  • Фото: Боятся разрушения 9-этажки из-за строительства McDonald’s жители Бердска (27)
Убрали свалку во дворе оставшегося без контейнеров дома в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [10:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[11:15] Сражались за «валюту» экономисты на форуме «Сибириада. Шаг в Мечту» в Бердс...

[11:05] Размер взятки увеличился на 75% за год в России

[10:55] Убрали свалку во дворе оставшегося без контейнеров дома в Бердске

Все новости

[11:15] Сражались за «валюту» экономисты на форуме «Сибириада. Шаг в Мечту» в Бердс...

[11:05] Размер взятки увеличился на 75% за год в России

[10:55] Убрали свалку во дворе оставшегося без контейнеров дома в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 65%

18 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: