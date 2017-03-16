Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если продукция национализированных самопровозглашенными ДНР и ЛНР предприятий начнет поставляться в Россию, Киев будет требовать введения санкций, передает РИА Новости.

«Если продукция украденных предприятий начнет поставляться в Россию, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий России», — заявил Порошенко в интервью, которое транслировал телеканал «Интер».

Президент Украины также пообещал, что кабмин подсчитает убытки, которые понесла Украина от торговой блокады Донбасса со стороны радикалов.

Ранее власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Эти меры стали ответом на транспортную блокаду региона со стороны радикалов.

В Киеве, в свою очередь, отказались торговать с национализированными заводами и пообещали полностью прекратить транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву районами Донбасса до тех пор, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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