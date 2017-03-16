Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 15 марта на торжественном собрании, посвящённом Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, вручил лучшим представителям отрасли почётные грамоты и благодарности. Среди награжденных есть и представители Бердска.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городском управлении ЖКХ, благодарности главы региона удостоены директор компании «Горсвет» Дмитрий Мышкин, замдиректора ГК «Вымпел-Сервис» Николай Писарев, замдиректора по экономике и финансам ГК «Вымпел-Сервис» Екатерина Сергеева и мастер эксплуатационного участка УК «Вымпел» Екатерина Рекуц.

По информации редакции, Бердск подавал куда больший список, но отбор претендентов на губернаторское поощрение проводят в областном правительстве. По каким критериям отбирали людей, неизвестно, но отметили, что недостойных не награждают.

— Ваша работа – одна из самых важных для любого региона. Именно на работниках жилищно-коммунальной отрасли держится благополучие, комфорт и жизнеобеспечение жилого фонда, социальной и культурной сферы, само существование и мегаполиса, и небольшого посёлка – обратился с приветственным словом Городецкий. — Мы ценим ваш вклад в обеспечение комфорта и благополучия жителей области.

Впрочем, не все отмеченные благодарностью главы региона бердчане смогли подняться на сцену. Они застряли в пробке на пути в областное правительство на Красном проспекте. Чуть не опоздал и Дмитрий Мышкин. Ему, говорит, даже звонили организаторы торжеств, торопили, выясняли, успеет ли.

— Я два часа добирался. В 8.00 выехал и к 10.00 еле успел, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Николаевич. — От Бердска на сцену вышли двое — я и женщина из управляющей компании. А вообще приезжал народ из всех районов области.

Мышкин отметил, что не знает, за какие конкретно заслуги его поблагодарил губернатор, видимо, за каждодневную работу — на улицах Бердска светло.

По словам губернатора, и в целом ситуация в жилищно-коммунальном комплексе области внушает оптимизм. В частности, несмотря на непростую бюджетную ситуацию, продолжена работа по программе «Чистая вода». Кроме того, правительство региона в марте одобрило ряд новых мер в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Владимир Городецкий напомнил, что в Новосибирской области общий объём финансирования мероприятий приоритетного проекта составит более 700 млн рублей за счёт средств федерального и областного бюджета (из федерального будет выделено более 470 млн рублей, из областного – около 258 млн рублей).

Глава региона обратил внимание собравшихся, что реализуемый в России приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» имеет долгосрочный характер и требует системного подхода. Он подчеркнул, что первый год реализации проекта потребует особого внимания как на региональном, так и на муниципальном уровнях управления – контроль за этим осуществляет созданная межведомственная комиссия, которую возглавил губернатор.

Сегодня одна из главных задач, отметил Владимир Городецкий, – повышение качества работы в отрасли ЖКХ в целом. Для этого в 2017-2018 учебном году впервые в отечественной практике вузы страны, в том числе и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, начнут готовить управленческие кадры для отрасли по системе высшего образования. На данный момент профессиональные образовательные учреждения региона ежегодно выпускают специалистов среднего звена: электрогазосварщиков, слесарей-сантехников, электромонтажников по освещению и осветительным сетям, мастеров ЖКХ и многих других.

Готовить специалистов для жилищно-коммунальной сферы собираются и в Бердском электромеханическом колледже.

Напомним, что относительно новый праздник День работников бытового обслуживания и ЖКХ отмечают в третье воскресенье марта. в 2017 году он приходится на 19 марта.

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