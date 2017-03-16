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Запрещен въезд на Канары российским полицейским

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала в понедельник, 13 марта, положительное заключение на законопроект экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова. Информацию об одобрении инициативы подтвердил РБК участник заседания комиссии.

Не переизбравшийся в новую Думу Носов внес законопроект еще в прошлом созыве, осенью 2015 года. Документ предполагает введение «временного ограничения права гражданина Российской Федерации» на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях». Перечень должностей определит МВД.

Кроме того, законопроектом предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел».

Как отмечается в правительственном отзыве, «концептуальных замечаний относительно установления на законодательном уровне ограничения на выезд из Российской Федерации сотрудников органов внутренних дел не имеется».­ При этом МВД поддержало законопроект «с учетом замечаний»: в законе необходимо прописать конкретные должности в органах внутренних дел, которые предусматривают запрет на выезд за рубеж. Также в отзыве правительство рекомендует Министерству иностранных дел утвердить перечень «иностранных государств­, которые не рекомендуется посещать сотрудникам органов внутренних дел».

В Госдуму отзыв правительства еще не поступил, сообщили РБК два собеседника в комитете по безопасности, отметив, что пока не известно, когда законопроект может быть рассмотрен.

«Эта инициатива, безусловно, имеет право на существование, — заявил РБК лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. — Мы все знаем, какая сейчас ситуация складывается в мире и что сотрудники правоохранительных органов за рубежом могут стать легкой мишенью». При этом Васильев отметил, что есть «базовые принципы прав человека» и надо очень внимательно изучить законопроект.

Это не первая попытка ввести ограничение на зарубежные поездки правоохранителей и силовиков. В апреле 2015 года рекомендации не выезжать в западные страны разослало своим сотрудникам руководство МВД, ФСБ и ФСКН (сейчас служба ликвидирована, она вошла в состав МВД). Несколько собеседников в полиции тогда рассказывали РБК, что все офицеры, начиная от командира взвода и выше, сдали в отделы кадров свои загранпаспорта. Позднее среди силовиков был негласно распространен и список нежелательных к посещению стран.

Сейчас согласно федеральному закону «О государственной тайне» право гражданина на выезд из России может быть временно ограничено, если гражданин имеет доступ к сведениям «особой важности» или «совершенно секретным сведениям». Для доступа к таким сведениям сотрудник должен иметь первую или вторую степень допуска к гостайне. Ограничение действует не более пяти лет со дня последнего ознакомления с секретными сведениями, но возможно продление до десяти лет.

Каждому сотруднику полиции в случае принятия законопроекта придется подписать дополнение к контракту, в котором будет говориться об ограничениях на выезд из страны, указывает глава профсоюза столичной полиции Михаил Пашкин. По его словам, документ существенно ужесточит существующий порядок. «Я понимаю, в чем смысл ограничений для обладателей секретов. Но зачем ограничивать выезд, например, для простых патрульных?» — недоумевает Пашкин.

В октябре 2016 года из Министерства внутренних дел был уволен руководитель управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Катков, руководивший борьбой с преступлениями в финансовой сфере. Причиной отставки стало то, что он не указал в декларации квартиру в Черногории.

Сейчас в структуре МВД работают почти 905 тыс. человек.

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Запрещен въезд на Канары российским полицейским

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [10:10]

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