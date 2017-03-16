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Два «губернаторских» автобуса выйдут на рейс в конце марта в Бердске

Два «губернаторских» автобуса могут выйти на рейс в Бердске уже в конце марта этого года. Сегодня, 16 марта, поставщик пригнал транспорт на площадку в Новосибирск. В ближайшие дни состоится их приемка, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела Надежда Нятина.

Напомним, в сентябре 2016-го губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подарил Бердску сертификат на приобретение 10 автобусов. Но только в ноябре депутаты Заксобрания одобрили выделение Бердску 30 млн рублей на долгожданную покупку. Время заняли и конкурсные процедуры. В первую очередь власти решили купить два низкопольных автобуса городского типа.

Но по информации мэра Бердска Евгения Шестернина, поставщик пытается предложить другие автобусы — с высоким полом и меньшей шириной салона. Этот транспорт неплох, но для маломобильных граждан он не подойдет. Проблему поставили на контроль в администрации.

Как уточнила сегодня Нятина, пока неизвестно, какой марки автобусы, которые пригнал поставщик. В аукционной документации чиновники не имеют права указывать какую-то определенную модель автобуса — только технические параметры. А они могут подходить сразу к нескольким маркам.

— Нам пришло уведомление, что автобусы в Новосибирске. Будем связываться с поставщиком. Будет комиссия, приемка. Если все нормально, будем регистрировать автобусы в ГИБДД. По срокам это 1-1,5 недели. Получим номера, оформим страховку, подключим к ГЛОНАСС, и можно выпускать, — отметила Надежда Валерьевна.

Стоит добавить, что поставщик получит деньги только после одобрения товара комиссией. В мэрии очень надеются, что процесс покупки автобусов не затянется, и уже в конце марта жители смогут пользоваться новым транспортом.

В то же время в администрации готовят аукционную документацию на покупку еще семи городских автобусов. На сэкономленные после торгов средства рассчитывают приобрести еще один автобус — с пандусом для инвалидов. Он будет следовать по маршруту №3, чтобы людям с ограниченными возможностями было удобно добираться до реабилитационного центра «Ортос» и до городских пляжей и леса.

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Два «губернаторских» автобуса выйдут на рейс в конце марта в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [09:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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