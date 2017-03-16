Перечисляют средства для лечения онкобольной Аделлии Галлямовой из Нового поселка Бердска читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, 5-летняя малышка заболела внезапно. Родители даже не могли представить, какая страшная болезнь постигла их дочурку, думали, что обычный вирус. Сначала подобный диагноз ставили и доктора. Но буквально за несколько дней болезнь сломила девочку. Ее отправили в реанимацию Новосибирской областной больницы. Вскоре крохе провели операцию по удалению опухоли головного мозга. Аделлия стойко перенесла операцию. И вернулась домой. Но болезнь не отступила.

Новопоселковские общественники, узнав о беде, постигших семью Галлямовых, не остались равнодушными. Они начали собирать деньги на лечение Аделлии. Директор ДЦ «Октябрь» Елена Палкина, директор школы №4 Гузалия Павлова и председатель ТОСов Раиса Губина организовали и провели благотворительный концерт по сбору средств для помощи семьи Галлямовых. Трехчасовой концерт состоял из выступлений коллективов «Октября», номеров воспитанников детсада, школьников и даже жителей Нового поселка. Зал «Октября» был переполнен. Даже те, кто не мог посмотреть концерт, приносили деньги для Аделлии, кто-то передавал их с соседями.

В общем счете новопоселковцы собрали более 70 000 рублей для лечения малышки. Сейчас Аделлия находится в реанимации бердской горбольницы. Врачи борются за ее жизнь.

Не остались в стороне и читатели «Курьер. Среда. Бердск». Они перечислили на карту Сбербанка, оформленную для помощи наших героев, 3620 рублей.

Кристина Олеговна перечислила 300 рублей, Светлана Геннадьевна — 400 рублей, аноним — 170 рублей, Елена Витальевна — 400 рублей, Андрей Николаевич — 500 рублей, Светлана Анатольевна — 100 рублей, аноним — 100 рублей, Марк Анатольевич — 1000 рублей, Оксана Владимировна — 250 рублей, Ольга Александровна — 200 рублей, аноним — 200 рублей. Эти деньги мы передадим семье Галлямовых. Большое им спасибо и низкий поклон за сострадание к мучениям Аделлии!

Если вы готовы помочь семье Галлямовых, может перечислять деньги деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову. №4276 8440 1909 1537 (назначение платежа — для Аделлии Галлямовой).

Реквизиты родителей: Счет получателя: 408 178 109 440 531 706 10 Банк получателя: Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк г. Новосибирск ИНН получателя: 770 708 38 93 БИК банка получателя: 045004641 Кор/счет: 301 01 81 05 00 00 00 00 641 Получатель: Галлямова Альфира Мансуровна

Новости smi2.ru