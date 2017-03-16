Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву, что источником власти в России является народ.

Во вторник на расширенном выездном заседании фракции «Единая Россия», посвященном развитию сельского хозяйства, министр заявил, что услышал от депутатов «много интересного и полезного для себя».

«Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (существующие проблемы) до власти, до государственных структур… это совершенно правильно…» — обратился он к парламентариям.

«Александр Николаевич, они и есть власть, — прервал его Володин. — Вы перепутали немного». В ответ Ткачев пояснил, что имел в виду правительство РФ. «Источник власти — народ, а депутаты — это представители», — сказал на это спикер Госдумы.

«Вы не на сельском сходе», — добавил он, после чего в зале раздались аплодисменты, передает ТАСС.

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