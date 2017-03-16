Следственным отделом по Советскому району Новосибирска СКР по сообщениям в СМИ об использовании рабского труда без вести пропавшего в 2014 году 54-летнего жителя Академгородка на территории Республики Казахстан незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Об этом сообщили 15 марта в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи в настоящее время дают оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикациях средств массовой информации и с учетом пояснений мужчины, который в ближайшее время прибудет в Новосибирск, будет принято итоговое процессуальное решение.

В казахстанском городе Алма-Ате нашли физика-ядерщик из Новосибирска Юрия Образцова, который пропал несколько лет назад. Все эти годы его насильно удерживали в рабстве на фермерском хозяйстве в Казахстане.

Потерявшегося ученого из России нашла жительница Алма-Аты Тамара Полуэктова. Гуляя по торговому центру 10 марта, она увидела мужчину, у которого были сломаны уши и раздроблена нога.

Оказалось, пострадавший несколько лет назад приехал из Новосибирска в Казахстан по делам, но оказался в руках хозяев фермерского хозяйства, которые использовали его в качестве раба несколько лет. Мужчина сбежал только три дня назад. Все эти годы исследователь подвергался систематическим побоям, у него наблюдаются проблемы с памятью. При этом он помнил свой адрес в Новосибирске и назвал его женщине.

В поисковом отряде города связались с полицией и выяснили, что этот человек находится в розыске с 2013 года. Личность пропавшего ученого подтвердили и в Новосибирске. Сейчас решается вопрос о том, чтобы ученый смог пересечь границу. Его поместили в приют при российском консульстве в Казахстане, сообщает РИА Новости.

Новосибирский угрозыск уже выслал документы, подтверждающие личность Образцова, его паспортные данные и справку о том, что он находится в федеральном розыске как без вести пропавший. «С этими документами завтра мы поедем в консульство России в Алма-Ате и там должны выдать справку о том, что он может пересечь границу Казахстана с Россией», — рассказала Полуэктова.

Сейчас Образцов находится в приюте при российской дипмиссии. В ближайшее время планируется собрать деньги на билеты, поскольку с его родственниками пока связаться не удалось.

Новости smi2.ru