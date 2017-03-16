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Суд отказался рассматривать жалобу Навального на приговор

Кировский областной суд снял с апелляционного рассмотрения жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, осужденным условно по делу о хищении средств предприятия «Кировлес».

Как сообщил в среду «Интерфакс», таким образом, было удовлетворено ходатайство адвокатов осуждённых, которые просили предоставить защите аудиозаписи одного из дней судебного разбирательства.

«Рассмотрев ходатайство защиты, Кировский областной суд постановил снять с апелляционного рассмотрения жалобу для выполнения ст. 259 УПК РФ. Снять с рассмотрения и направить обратно в Ленинский суд Кирова»,- огласил решение судья.

В свою очередь, как заявил «Интерфаксу» адвокат Навального Вадим Кобзев, облсуд принял такое решение в связи с тем, что Ленинский суд Кирова не предоставил защите аудиозапись судебного разбирательства.

«Ленинский суд Кирова, сославшись на то, что один день не записался, решил не предоставлять защите всю аудиозапись, а также не приложил ее к жалобе, направленной в облсуд»,- сказал защитник.

Дело «Кировлеса»

Ленинский суд Кирова 8 февраля признал Навального виновным в организации хищения 16 млн рублей, принадлежащих предприятию «Кировлес», путем растраты (часть 3 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ), а предпринимателя Петра Офицерова — в пособничестве данному преступлению (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ).

Суд приговорил Навального к пяти годам заключения условно, Офицерова — к четырем годам условно, а также штрафу в 500 тысяч рублей каждому, который осужденные уже заплатили по первому приговору.

В первый раз приговор по делу «Кировлеса» был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Тогда Навального и Офицерова приговорили к пяти и четырем годам колонии соответственно за хищение у предприятия 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей.

Фигурантов взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.

Ранее по данному делу в особом порядке был осужден по той же статье заключивший сделку со следствием экс-гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев. Он дал показания против Навального и Офицерова как на следствии, так и в суде, а вынесенный ему приговор зафиксировал сам факт хищения по обстоятельствам дела против оппозиционера и бизнесмена.

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Суд отказался рассматривать жалобу Навального на приговор

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [08:40]

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