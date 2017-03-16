В Новосибирской области продолжается заочное обсуждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации, разработанной в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». Любой житель области может направить свои предложения на адреса электронной почты регионального минтранса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков, обсуждение программы стартовало 6 февраля и продлится до 15 апреля 2017 года. Жители региона могут присылать свои предложения по программе в минтранс региона по адресам: mintrans@nso.ru и dorde@nso.ru.

Планируется, что будет запущено обсуждение и на сайтах администраций муниципальных образований, входящих в Новосибирскую агломерацию – Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби, р.п. Кольцово.

Итоговое обсуждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации состоится в здании правительства региона 29 марта. Для участия в нем приглашены представители общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания региона, министерства региональной политики Новосибирской области, министерства строительства региона, Территориального управления автомобильных дорог области, научного сообщества и все заинтересованные жители. На совещании будут рассмотрены актуальные вопросы реализации программы, а также поступившие предложения по внесению изменений.

Ознакомиться с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации можно на сайте регионального минтранса, перейдя по ссылке, а также на официальном сайте приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги».

С подробной информацией о проведении 29 марта 2017 года очного обсуждения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации можно ознакомиться по ссылке.

7 февраля между правительством Новосибирской области и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) было подписано Соглашение о предоставлении в 2017 году региону межбюджетных трансфертов в размере 1 млрд рублей из федерального бюджета. Софинансирование областного бюджета на эти цели составило 1,005 млрд рублей. В программу вошли автомобильные дороги местного значения (улицы) областного центра и городов-спутников ядра Новосибирской агломерации – Бердска, Искитима, Оби, р.п. Кольцово, а также участки автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

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