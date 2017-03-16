Работодатели задолжали своим сотрудникам по меньшей мере 2 миллиарда 725 миллионов рублей, причем часть этих долгов тянется с еще с 2015 года. Эксперты считают, что массовые невыплаты заработанных денег связаны с объективными экономическими причинами, но призывают тех, кто столкнулся с этой проблемой, объединяться и, не стесняясь, обращаться за помощью к силовикам.

Долги работодателей перед сотрудниками по выплате зарплаты составляют на сегодняшний день по меньшей мере 2 миллиарда 725 миллионов рублей, причем речь идет только о тех задолженностях, которые удалось выявить в ходе прокурорских проверок. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая на итоговой коллегии ведомства за 2016 год.

«Причем примерно четвертая часть этой суммы осталась еще с 2015 года. Поручаю прокурорам предметно разобраться с проволочками по долгам, обратив пристальное внимание на разницу в доходах управляющего персонала и рядовых сотрудников, особенно — на опасных производствах», — подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что в прошлом году по актам прокуроров работникам возвращено более 28,5 млн рублей. «В январе 2017 года по сравнению с январем прошлого года общие долги по зарплате, по нашим данным, снизилась почти на 1 миллиард рублей», — сказал Чайка.

Прошедшие годы ознаменовались несколькими крупными скандалами, связанными с тем, что работодатели «забывали» заплатить сотрудникам заработанные ими деньги. Так, весной 2016 года стало известно, что на ЗАО «Рыбокомбинат «Островной» в Сахалинской области руководитель предприятия с июня 2014 года по январь 2015-го не выплачивала работникам заработную плату.

В марте 2016 года предприятия ЗАО «Рыбокомбинат «Островной» и ООО «Островной рыбокомбинат», имеющие общего учредителя, вновь попали в поле зрения областной прокуратуры: выявились факты задолженности по зарплате перед 229 работниками на общую сумму свыше 10,5 млн рублей. Как отмечает надзорное ведомство, по результатам принятых мер на 1 апреля 2016 года долг ООО «Островной рыбокомбинат» в размере 3,3 млн рублей погашен полностью. На 13 апреля 2016-го рыбокомбинат «Островной» остался должен своим сотрудникам сумму в размере 6,8 млн рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Сахалинской области, мировой судья судебного участка номер три Южно-Курильского района вынес обвинительный приговор гендиректору рыбокомбината, осудив ее на два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Кроме того, виновную на три года лишили права занимать руководящую должность.

В марте 2015 года обнаружилось, что 82 строителям космодрома Восточный их работодатель — компания «Аэродромы Мосты Дороги» (АМД) — не выплачивает зарплату уже два месяца. Сотрудники написали заявление в прокуратуру, и после этого долги перед ними были погашены. Однако подрядная организация «Дальспецстрой», которая заключила контракт с АМД, решила расторгнуть с этой организацией договор после «зарплатного скандала».

В конце лета 2016 года в СМИ появилась информация о полугодовой задержке зарплаты сотрудникам компании «АО «КБПМ», которая является дочерней структурой «Ростеха». После этого в «Ростехе» сообщили, что начали процедуру банкротства своей «дочки» из-за того, что она стала убыточной, обещав погасить задолженность перед людьми.

В августе 2016 года стало известно о существенной задержке с выплатами заработанных денег в компании «АвтоВАЗагрегат», которая ранее входила в состав «АвтоВАЗа».

Одна из сотрудниц задала вопрос губернатору Самарской области Николаю Меркушкину в ходе его выступления перед жителями Автозаводского района Тольятти. На вопрос женщины о том, когда ей и ее коллегам выплатят доли, он обвинил женщину в неумении разговаривать и сказал, что денег она может не получить никогда.

«Если вы в таком тоне будете разговаривать, то никогда!» — сказал тогда политик. Он также добавил, что в Самарскую область приезжал посол США и мог провоцировать людей, перед которыми не рассчитался работодатель, на массовые выступления.

«Американский посол приезжал для того, чтобы подогревать как раз вот этих людей, и потом месяц на весь мир их показывали. На весь мир! Люди без зарплат. Мы понимаем. Мы заставили 160 миллионов рублей, 160 миллионов рублей из денег, заработанных собственниками, которые пришли сюда пять лет назад, из денег заплатить долги по заработной плате. Незаконно», — заявил Меркушкин. Джон Теффт, который тогда был послом Соединенных Штатов в России, действительно приезжал в Самарскую область, но при этом он не был в Тольятти. А Меркушкин продолжает возглавлять Самарскую область и поныне.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов рассказал, что задолженность перед работниками возникает в силу объективных причин.

«Прокуратура борется со следствием, а причина тут в политике правительства. Оно сделало все, чтобы укрепить рубль, это увеличило импорт, ухудшило положение российских производителей и компаний, ориентированных на внутренний рынок. Из-за этого увеличивается потребление импорта, в его сторону смещается и без того слабый спрос на рынке.

Возникли условия для того, чтобы людям не платить. Стоит ожидать всплеска неплатежей, который имел место в прошлом году и в 1990-е годы», — сказал эксперт.

По его словам, зачастую работодатель не платит тем сотрудникам, которые занимаются неквалифицированным трудом, так как их легко заменить на других.

«Ситуацию усугубляет то, что люди борются за свои права не организованно. Например, есть предприятие, где в одном цехе люди получают деньги, а в другом — нет. Но те, кто получают, не пытаются поддержать тех, кому не платят. А необходимо организовываться, выходить на профсоюзы, коллективно обращаться в СМИ, прокуратуру, другие органы. Всевозможными способами привлекать внимание к своей проблеме», — резюмировал Колташов.

Адвокат Александр Карабанов пояснил «Газете.Ru», что люди не знают о возможности привлечения к уголовной ответственности того работодателя, кто не платит зарплату свыше трех месяцев.

«Если работодатель не платит три месяца, то это образует состав преступления по статье 145.1 (невыплата заработной платы). Это очень «рабочая» статья. Любой человек может обратиться в прокуратуру или в Следственный комитет.

Сейчас без проблем возбуждают уголовные дела, и работодателю выгодно решить со своим сотрудником ситуацию мирно, не доводить дело до суда. Практики много сейчас на этот счет», — отметил юрист.

По его словам, необходимо повышать правосознание людей.

«Раньше такой статьи не было, и работодатель мог не платить и не нести ответственности за это. Но ситуация поменялась, и прокуратура стала ставить такие заявления на контроль и доводить дела до суда», — сказал Карабанов.

Новости smi2.ru