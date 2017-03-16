В Новосибирской области в 2016 году произведено 666,1 тысяч тонн молока, надой молока на одну фуражную корову составил более 4 тысяч кг, что на 2% превышает показатель предыдущего года. О развитии животноводства в регионе рассказал заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Василий Пронькин на пресс-конференции в среду, 15 марта.

— В прошедшем году полеводами была проделана большая и качественная работа. В течение лета они обеспечили почти 40 центнеров кормовых единиц на условную голову. Это позволило выполнить все целевые индикаторы производства продукции животноводства, обозначенные в соглашении между Правительством Новосибирской области и Минсельхозом РФ. На территории области произведено около 670 тысяч тонн молока и 253 тысяч тонн мяса, – отметил Василий Пронькин. Он также обратил внимание присутствующих, что маточное поголовье коров увеличилось с начала прошлого года и на текущую дату на 3014 голов, при этом около 500 коров – дойного направления, остальные по мясному направлению. Продуктивность и поголовье увеличено в 17 районах области.

Зампред регионального правительства также обратил внимание, что надой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях области составил 4235 кг (+ 96 кг (102 к уровню 2015 года). Наивысшие надои в центрально-восточной зоне получены в хозяйствах Ордынского района – 8725 кг молока на одну фуражную корову, продуктивность увеличена на 458 кг. Среди районов Барабинской зоны лидируют животноводы Каргатского района – 7870 кг, что на 1633 кг (126%) выше уровня 2015 г. Среди районов Кулундинской зоны лидируют животноводы Баганского района – 4315 кг.

Для справки

По состоянию на 1 января 2017 в хозяйствах всех категорий содержится 459,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 189 тыс. голов коров, 379,2 тыс. голов свиней, 210,1 тыс. голов овец и коз, 8909 тыс. голов птицы.

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