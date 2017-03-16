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Россиян перепишут через интернет

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий возможность участия во всероссийской переписи населения через интернет. Документом также закрепляется возможность проведения микропереписи населения.

Принять участие во всероссийской переписи населения через интернет можно будет только в случае регистрации на портале госуслуг, сообщает ТАСС. Порядок сбора сведений о населении в электронной форме определят федеральные ведомства, ответственные за проведение переписи и нормативно-правовое регулирование в сфере информационных технологий.

Законом также вводится дополнительный формат проведения переписи населения — микроперепись. Она будет проводиться между всероссийскими переписями на основе выборки не менее 5% населения. Срок и дата проведения очередной микропереписи будут устанавливаться правительством России.

Помимо этого, предусматривается расширение перечня данных граждан, которые используются во всероссийской переписи населения. В частности, в бланке переписного листа появится графа об адресе электронной почты.

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Россиян перепишут через интернет

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [07:25]

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