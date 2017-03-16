Жириновский, выступая в Государственной думе, пообещал расстреливать депутатов в случае победы на выборах президента России в 2018 году. Некоторые комментаторы поддерживают такое выступление лидера ЛДПР. Аноним пишет «… Прямо хоть в ЛДПР вступай в марте в следующего года — на месяц-другой…». Такое заявление комментатора возмущает не меньше выступления Владимира Вольфовича.

Не могу знать, сколько граждан так реагирует на такое заявление. Но меня такое заявление наводит на мысль. А почему бы в России не принять закон, обязывающий кандидатов в депутаты всех уровней, кандидатов на пост президента, на пост губернатора, на пост мэра проходить медицинское освидетельствование на предмет состояния здоровья, особенно на состояние психики? В этом же законе предусмотреть обязательное проведение медицинского освидетельствования избранных и назначенных граждан во все институты власти после таких или аналогичных заявлений.

Почему необходим такой закон? Такой закон необходим по той причине, что непозволительно при публичных выступлениях нарушать Основной Закон Российской Федерации — ее Конституцию. А от Жириновского постоянно слышатся самые резкие, противоречащие законам и этике, оскорбительно-устрашающего направления, словосочетания. Ведь он своими выступлениями вносит негатив в обществе. Не наступило ли время привлечения его к ответственности?.

Также избиратели, идя на избирательные участки во время выборов депутатов всех уровней, президента, губернатора, мэра, должны думать а за кого они отдают свой голос. Это очень важно.

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