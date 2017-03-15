Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, 15 марта, что в Кремле ничего не слышали о том, что Владимир Путин якобы готов снять обвинения с экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, сообщает «Интерфакс».

«Нет, в Кремле об этом ничего не известно. Вы знаете, идет следствие. И после того, как следствие посчитает достаточными основания для передачи дела в суд, точку в этой истории сможет поставить только суд», — подчеркнул Песков.

Ранее СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что президент РФ Владимир Путин якобы «готов отпустить Улюкаева с миром», простить, так как того, дескать, подставили.

В ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет (СК) РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Басманный суд Москвы вечером того же дня отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения. 10 января 2017 года суд продлил домашний арест Улюкаева на два месяца, то есть до 15 апреля.

По данным следствия, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

Экс-глава Минэкономразвития свою вину в инкриминируемом преступлении не признает.

В рамках расследования дела Басманный суд Москвы 29 ноября и 14 декабря наложил обеспечительный арест на имущество и средства экс-министра: на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева, которые находятся в Смоленской области, а также деньги на счетах и монеты из драгоценных металлов общей стоимостью около 500 млн рублей.

Срок предварительного расследования по делу продлен до 15 мая.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия, назначив вместо него министром экономического развития Максима Орешкина.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.

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