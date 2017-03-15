Президент Владимир Путин без оптимизма относится к идеям о расширении прав российского руководителя вплоть до диктатуры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В последние пять лет президент неоднократно вынужден был в том или ином контексте отвечать на подобные вопросы, заметил Песков. «Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям», — добавил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что не имеет права высказывать личное мнение о предложении Сергея Аксенова возродить в России монархию, но предположил, что слова руководителя Крыма как раз являются личным мнением главы региона. «Наверное, он волен высказывать личное мнение», — сказал Песков.

На вопрос журналистов, возможна ли такая форма правления в Крыму, Песков ответил, что «монархии в отдельно взятом регионе Российской Федерации быть не может», передает РИА Новости.

Песков назвал некорректным и абсурдным вопрос о том, есть ли угроза, что взгляды Аксенова отразятся на его действиях в Крыму, и существуют ли механизмы контроля, чтобы подобное не происходило. «Существует правовое поле российского государства», — отметил он.

Ранее Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил, что считает необходимой для России новую форму правления — монархию. По его мнению, необходимо единоначалие: поскольку у страны есть внешний враг, президенту нужно больше прав, «вплоть до диктатуры». В Общественной палате это заявление сочли антиконституционным и эмоциональным.

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