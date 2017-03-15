Двухквартирный муниципальный дом № 41 по ул. Рогачева в Бердске снаружи выглядит ничуть не хуже современных коттеджей: белый сайдинг, металлическая крыша, стеклопакеты. Однако внутри бывшего неприглядного барака — настоящая разруха. Жительница дома Людмила Захарчук считает, что именно из-за капитального ремонта дома, который провели по заказу мэрии, ее жилье превратилось в руины. Но проверки показывают, что чиновники все сделали по правилам.

Видео Елены Меновщиковой

Еще год назад этот дом выглядел плачевно. Привести в порядок обветшавший за четыре десятка лет барак его обитатели требовали много лет у бердской администрации — хозяйки постройки. Она сдает квартиры в аренду двум семьям по договорам социального найма. Когда 2014 году Виктор Гриненко, который живет в картире № 1, в городском суде добился капитального ремонта дома, они с соседями ликовали. Но мэрия сражалась до последнего: подала апелляцию в областной суд. Высшая инстанция тоже оказалась на стороне арендаторов. Чиновники были вынуждены нанять фирму-подрядчика и отремонтировать здание.

В список работ по решению суда вошли капитальный ремонт крыши, починка чердака и отмостки, утепление фундамента и подполья, замена оконных блоков, ремонт фасада и системы отопления. Кроме того, мэрию обязали реконструировать межквартирную перегородку и заменить пол в квартире Виктора Гриненко.

На время работ обитателей пришлось расселить. Виктор Игнатьевич сам нашел пристанище, а семье Захарчук выделили уголок в соседнем доме ветеранов. В тесноте, да не в обиде: Людмила Ивановна с 10-летним внучком Данилом заняли единственную комнату, а ее сын Руслан разместился на кухне. Покинуть временное жилье они должны были 28 февраля. Но переезда не состоялось: семья никак не ожидала, что вместо свежих стен их ждет полная разруха.

— Мы отказались въезжать, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» пенсионерка. — Год в нашей квартире жили рабочие всех национальностей — там была и бытовка, и склад, потому что везли материал для ремонта квартиры соседа. Стены все ободраны, печь привели в негодность полностью — ободрали ее всю. Теперь мы сидим в маневренном жилье на птичьих правах, боимся, что просто приедут приставы и нас выселят.

По словам Людмилы Ивановны, она не требует от подрядчика шикарного убранства жилья. Бердчанка считает, что ремонтники должны хотя бы залатать трещины в стенах и вернуть в рабочее состояние печку. У семьи Захарчук нет средств, чтобы самим восстанавливать квартиру после нашествия рабочих. Но на косметический ремонт квартир власть не подписывалась.

Вернуться под обновленный кров отказывается и сосед Захарчук, хотя в его «половине» оштукатурили стены, отремонтировали пол и потолок. Но то, как выглядит жилье его соседки, вызывает возмущение у Виктора Гриненко. Он объясняет, что хоть и обратился к Фемиде от своего имени, представлял интересы всех обитателей дома:

— Я судился с ними почти два года. Я подавал иск, чтобы они отремонтировали весь дом, просто Люда не участвовала — ну, зачем еще ее дергать? Люду выселили, а ничего не делали у ней.

Сейчас Людмила Ивановна в растерянности. Ей и сыну некуда податься с ребенком. «Если бы мы знали, что у нас не будут делать ремонт, мы бы, конечно, не выселялись», — сокрушается пенсионерка. В отчаянии Захарчук пошла в прокуратуру Бердска. Месяц назад правоохранители наведались в барак вместе со специалистами управлений ЖКХ и капитального строительства. Однако помочь пенсионерке в надзорном органе не смогли. Там пояснили, что никаких нарушений со стороны чиновников нет, ведь дом отремонтировали.

«Осмотром установлено, что по всему дому проведены работы по ремонту фасада (проведено устройство подсистемы, ветрозащиты, утепления), крыши, чердачного перекрытия с утеплением, отмостки, утеплению фундамента и подполья. В квартире № 2 выполнен ремонт потолка, облицовка оконных откосов с внешней стороны. Межкомнатные двери закрываются, помещению требуется текущий ремонт», — сообщил в письме бердчанке заместитель прокурора Бердска Александр Фомин.

Правоохранители, ссылаясь на Жилищный кодекс, утверждают, что привести в порядок свою квартиру изнутри теперь обязаны сами наниматели жилья. Но семья Захарчук не понимает, почему их хоть и старенькая, но ухоженная квартира теперь выглядит «как после бомбежки».

В прокуратуру ходил сегодня, 15 марта, и Виктор Гриненко. Пенсионер считает, что ремонт фирма-подрядчик сделала спустя рукава. Людмила Зазарчук тоже недоумевает: почему стена между квартирами так и осталась дырявой, а вместо новой системы отопления все те же ржавые трубы. Опасаются жители барака и за проводку: они уверены, что провода провели некачественно, а это может грозить пожаром.

У меня не все сделано. Мне отрезали воду, засыпали подпол, где вода проходила. Я на свои деньги делал водопровод, ванну, туалет — они их отсекли. У них контракт истек 31 декабря, а они до сих пор ничего не сделали — беспредел, — жалуется Виктор Игнатьевич.

Видео Елены Меновщиковой

В прокуратуре недовольным жильцам дома на ул. Рогачева предложили лишь один выход. Ведомство советует обратиться в суд, если они не согласны с действиями администрации. Но Людмила Ивановна боится, что тяжба продлится месяцы, а то и годы. А временный приют очень скоро придется освободить.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось оперативно получить комментарий начальника управления ЖКХ Владимира Захарова. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем услышать точку зрения власти.

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