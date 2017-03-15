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Фракция ЛДПР в среду, 15 марта, в полном составе покинула зал пленарных заседаний после того, как вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о необходимости думской комиссии по этике изучить высказывания руководителя фракции Владимира Жириновского в рамках «часа заявлений», передает «Интерфакс».
Ранее Жириновский, выступая с трибуны Госдумы, в эмоциональной форме высказал недовольство тем, что некоторые депутаты защищают власти Московской области. Он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов в случае, если победит на выборах президента в следующем году.
«В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы!» — сказал Жириновский.
Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов призвал комиссию по этике обратить внимание на эти высказывания в адрес депутатов-единоросов.
«Любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не должны быть оскорбительными и тем более уж хамскими. Именно избиратели решили, кто будет представлять их в Госдуме, и я хочу сказать: «Господа, некоторые юристы, уважайте нашу Конституцию и институт презумпции невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Госдумы о расстрелах заговорили сидящих в зале»», — сказал Неверов на заседании в среду.
«Мне кажется, что комиссии по этике нужно внимательно отнестись к выступлению Владимира Вольфовича», — сказал Неверов.
Жириновский в знак протеста вывел фракцию из зала; перед этим он обрушился с угрозами на депутатов от парламентского большинства, обвинив их в том, что половина из членов фракции «Единая Россия» не по праву находится в этом зале. Фракция ЛДПР вернулась в зал заседаний без Жириновского.
Cпикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил подобные действия с «хамством на дорогах».
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Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [17:20]
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