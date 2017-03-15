Нормативы потребления электричества, воду и тепло на ОДН были рассчитаны в 2013 году. Начисления по СОИ должны быть не ниже этого норматива. Однако, как пояснил Пономарев, в Новосибирской области пока нет методики новых расчетов для жилищных услуг.

В регионе пытались рассчитать СОИ на жилищные услуги (мытье подъездов, уборка дворов и так далее) по методике расчетов на услуги коммунальные. Но после этого получилось, что в некоторых домах плата за общедомовые нужды увеличилась в 100 раз.

Сейчас в Госдуме РФ рассматривается поправка, которая предусматривает, что собственники сами должны принять порядок расчетов на СОИ — или по счетчикам, или по нормативу. Но только до тех пор, пока в регионе не скорректируют методику нормативного начисления за жилищные услуги. А это произойдет не позднее 1 июня 2017 года.

Но и новые начисления на СОИ за коммунальные услуги вызывают вопросы. Особенно в части электроэнергии. Теперь за свет нужно платить не только в подъезде, но и на чердаке и в подвале, если по техпаспорту дома эти площади проходят как места общего пользования с освещением. ГЖИ разбирается с такими жалобами просто: если в техпаспорте указано, что чердак и подвал должен освещаться, значит, жителям придется за это платить — ходят они туда или нет (хотя, конечно, по закону они туда ходить не должны — доступ в эти места ограничен).

Пономарев предупредил, что ГЖИ по жалобе жителей проверяет, правильно ли делаются начисления. Часто в инспекцию поступают обращения о начислениях сверх нормы. Но они возможны лишь в том случае, если собственники сами этого хотят и если дом действительно требует дополнительных затрат, не вписывающихся в нормативы. Например, если во дворе дома есть фонтан, иронично заметил Пономарев.

— Если УК или ТСЖ начисляет ниже норматива, что мы проверяем, то нарушения законодательства нет. Закон исполняется. И мы выходим из проверки без последствий. Но если выявляем превышение норматива без решения общего собрания, то мы тогда усматриваем в этом нарушения лицензионного требования, — предупредил Евгений Александрович.

Госжилинспектор отметил, что законодательство по СОИ еще будет меняться. Ряд поправок примут в апреле 2017 года.

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