Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Начислять за ОДН сверх нормы без согласия собственников не имеют права УК в Бердске

Главный госжилинспектор области Евгений Пономарев рассказал жителям Бердска, что будет с оплатой общедомовых нужд в этом году. Напомним, с 1 января 2017 года понятие ОДН ушло в прошлое. Теперь это называется оплатой за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества (СОИ). То есть, теперь собственник должен оплачивать не только то, что показывает счетчик, но и ресурс, который потратила управляющая компания при выполнении работ по содержанию дома.

Нормативы потребления электричества, воду и тепло на ОДН были рассчитаны в 2013 году. Начисления по СОИ должны быть не ниже этого норматива. Однако, как пояснил Пономарев, в Новосибирской области пока нет методики новых расчетов для жилищных услуг.

В регионе пытались рассчитать СОИ на жилищные услуги (мытье подъездов, уборка дворов и так далее) по методике расчетов на услуги коммунальные. Но после этого получилось, что в некоторых домах плата за общедомовые нужды увеличилась в 100 раз.

Сейчас в Госдуме РФ рассматривается поправка, которая предусматривает, что собственники сами должны принять порядок расчетов на СОИ — или по счетчикам, или по нормативу. Но только до тех пор, пока в регионе не скорректируют методику нормативного начисления за жилищные услуги. А это произойдет не позднее 1 июня 2017 года.

Но и новые начисления на СОИ за коммунальные услуги вызывают вопросы. Особенно в части электроэнергии. Теперь за свет нужно платить не только в подъезде, но и на чердаке и в подвале, если по техпаспорту дома эти площади проходят как места общего пользования с освещением. ГЖИ разбирается с такими жалобами просто: если в техпаспорте указано, что чердак и подвал должен освещаться, значит, жителям придется за это платить — ходят они туда или нет (хотя, конечно, по закону они туда ходить не должны — доступ в эти места ограничен).

Пономарев предупредил, что ГЖИ по жалобе жителей проверяет, правильно ли делаются начисления. Часто в инспекцию поступают обращения о начислениях сверх нормы. Но они возможны лишь в том случае, если собственники сами этого хотят и если дом действительно требует дополнительных затрат, не вписывающихся в нормативы. Например, если во дворе дома есть фонтан, иронично заметил Пономарев.

— Если УК или ТСЖ начисляет ниже норматива, что мы проверяем, то нарушения законодательства нет. Закон исполняется. И мы выходим из проверки без последствий. Но если выявляем превышение норматива без решения общего собрания, то мы тогда усматриваем в этом нарушения лицензионного требования, — предупредил Евгений Александрович.

Госжилинспектор отметил, что законодательство по СОИ еще будет меняться. Ряд поправок примут в апреле 2017 года.

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.
Начислять за ОДН сверх нормы без согласия собственников не имеют права УК в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [16:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:50] Президент РФ не собирается «отпускать с миром» Улюкаева

[18:00] Путин без оптимизма относится к возрождению монархии

[17:35] Без крова остались две семьи после капремонта муниципального барака в Бердс...

Все новости

[18:50] Президент РФ не собирается «отпускать с миром» Улюкаева

[18:00] Путин без оптимизма относится к возрождению монархии

[17:35] Без крова остались две семьи после капремонта муниципального барака в Бердс...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: