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В рекламе с голосом Путина ФАС нашла нарушения

 

Пермское УФАС России завершило предварительную проверку и приняло решение о возбуждении дела по признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении ООО «Альянс-Инвест» по факту использования в рекламном ролике «голоса Путина». В январе 2017 года на основании договора между «Пермской радиовещательной компанией» (рекламораспространитель) и «Альянс-инвест» (рекламодатель) данный ролик транслировался в эфире радиостанции «Болид».

В рамках предварительной проверки спорный ролик обсуждался на экспертном совете по рекламе. Совет пришел к выводу, что при озвучивании ролика голосом, сходным с голосом президента РФ В.В. Путина, создается впечатление, что в данном ролике используется голос президента РФ, и что данный квест-рум одобряется президентом РФ. Ролик выполнен в стилистике новогоднего послания главы страны и соответствует стилистике данного послания (особенно начало ролика).

Согласно статье 5 федерального закона «О рекламе», недостоверной может быть признана реклама, которая содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении. Первое заседание по делу назначено на 23 марта.

Новости smi2.ru

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [16:25]

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