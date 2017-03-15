USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Пермское УФАС России завершило предварительную проверку и приняло решение о возбуждении дела по признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении ООО «Альянс-Инвест» по факту использования в рекламном ролике «голоса Путина». В январе 2017 года на основании договора между «Пермской радиовещательной компанией» (рекламораспространитель) и «Альянс-инвест» (рекламодатель) данный ролик транслировался в эфире радиостанции «Болид».
В рамках предварительной проверки спорный ролик обсуждался на экспертном совете по рекламе. Совет пришел к выводу, что при озвучивании ролика голосом, сходным с голосом президента РФ В.В. Путина, создается впечатление, что в данном ролике используется голос президента РФ, и что данный квест-рум одобряется президентом РФ. Ролик выполнен в стилистике новогоднего послания главы страны и соответствует стилистике данного послания (особенно начало ролика).
Согласно статье 5 федерального закона «О рекламе», недостоверной может быть признана реклама, которая содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении. Первое заседание по делу назначено на 23 марта.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [16:25]
[18:50] Президент РФ не собирается «отпускать с миром» Улюкаева
[18:00] Путин без оптимизма относится к возрождению монархии
[17:35] Без крова остались две семьи после капремонта муниципального барака в Бердс...
[18:50] Президент РФ не собирается «отпускать с миром» Улюкаева
[18:00] Путин без оптимизма относится к возрождению монархии
[17:35] Без крова остались две семьи после капремонта муниципального барака в Бердс...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: южный