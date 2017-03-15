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Все больше россиян считают свою страну влиятельным на мировой арене государством: если в прошлом году о ее высоком влиянии в международных делах говорили три четверти граждан, то сейчас такое мнение высказывают 86% респондентов – максимум за все годы измерений, проводимых Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Вместе с тем, доля скептиков снизилась почти вдвое: с 18% до 10%», — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Социологи уточняют, что пессимистически настроенных граждан больше среди сторонников непарламентских партий (16%) и среди тех, кто оценивает собственное материальное положение как плохое или очень плохое (19%).
«За три года надежда на приобретение нашей страной статуса великой державы переросла в уверенность в том, что она уже является таковой. Если в 2014 году 54% опрошенных считали, что в ближайшие 15-20 лет Россия станет одним из ведущих государств мира, то сегодня 57% говорят о том, что она уже входит в их число. В настоящее время около трети россиян (31%) полагают, что это произойдет в течение нескольких десятилетий, не согласны с этим 10%», — отмечается в материалах исследования.
«ВЦИОМ-Спутник» провел всероссийский опрос 2-3 марта 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [16:00]
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