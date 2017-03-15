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Из резервного фонда выделяют средства на борьбу с подтоплением. Соответствующее постановление подписано главой Бердска Евгением Шестерниным.
На предотвращение паводков дополнительно выделено 1 млн рублей. Эти деньги направят Центру муниципальных услуг, который занимается очисткой города и вывозом снега. Предполагается вывезти 13,3 тыс. кубических метров снега. При условии, что один кубометр стоит 75 рублей.
Резервный фонд создается на случай экстренных ситуаций. Угроза подтопления таковой является. Поэтому комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций разрешила использовать резервные средства.
Напомним, в Бердске определено около 40 подтопляемых территорий. Большинство из них расположены в районе частного сектора, а также недалеко от аэродрома. Помимо вывоза снега, на этих участках производят обваловку, строят заградительные сооружения и делают роют водоотводные канавы.
Пока погода благоволит коммунальщикам. Низкие ночные температуры не позволяют снегу резко растаять и затопить Бердск. Но на следующей неделе ситуация может измениться.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [15:50]
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