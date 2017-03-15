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Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике поддержал законопроект, предполагающий исключение в частности рабочих тетрадей и контурных карт из числа бесплатных учебных пособий.
«На заседании комитета 15 декабря 2016 года была рассмотрена и поддержана инициатива Законодательной Думы Томской области, — напомнила коллегам заместитель председателя комитета Оксана Марченко. — Сегодня в Законодательное собрание поступил проект федерального закона, подтверждающий то, что мы приняли. Я прошу вас поддержать данный проект закона».
Ранее томские парламентарии предложили откорректировать федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части исключения рабочих тетрадей, контурных карт, иных аналогичных практикумов из состава учебных изданий, которые передаются обучающимся образовательной организацией бесплатно и об исключении их из состава библиотечного фонда образовательной организации.
Профильный комитет Заксобрания Новосибирской области сегодня, 15 марта, единогласно рекомендовал сессии поддержать предлагаемые изменения федерального закона, сообщили в пресс-службе областного парламента.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [15:35]
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