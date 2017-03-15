Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике поддержал законопроект, предполагающий исключение в частности рабочих тетрадей и контурных карт из числа бесплатных учебных пособий.

«На заседании комитета 15 декабря 2016 года была рассмотрена и поддержана инициатива Законодательной Думы Томской области, — напомнила коллегам заместитель председателя комитета Оксана Марченко. — Сегодня в Законодательное собрание поступил проект федерального закона, подтверждающий то, что мы приняли. Я прошу вас поддержать данный проект закона».

Ранее томские парламентарии предложили откорректировать федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части исключения рабочих тетрадей, контурных карт, иных аналогичных практикумов из состава учебных изданий, которые передаются обучающимся образовательной организацией бесплатно и об исключении их из состава библиотечного фонда образовательной организации.

Профильный комитет Заксобрания Новосибирской области сегодня, 15 марта, единогласно рекомендовал сессии поддержать предлагаемые изменения федерального закона, сообщили в пресс-службе областного парламента.

Новости smi2.ru