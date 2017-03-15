Улюкаев, отправляясь 14 ноября 2016 года в «Роснефть» не подозревал, что произойдет после как минимум, по двум причинам. Первая — в «Роснефть» он поехал, скорее всего, по личному приглашению ее главного исполнительного директора Игоря Сечина. Об этом же со ссылкой на два источника сообщало агентство Reuters. По данным агентства, Сечин не только лично позвал Улюкаева, но и присутствовал при передаче денег.

Вторая причина, по которой Улюкаев был спокоен: просьбу о вознаграждении он передал Сечину через общего знакомого и своего давнего друга, президента ВТБ Андрея Костина. Об этом рассказывают двое знакомых Улюкаева, сообщает телеканала «Дождь».

Соответствующую информацию журналистам передали двое знакомых Улюкаева. Они уточнили, что бывший министр был недоволен тем, что «ВТБ-капитал» получил за организацию приватизации «Башнефти» из бюджета 30 млн долларов, и рассказал о своем недовольстве Костину.

Он также якобы попросил Костина передать Сечину просьбу о премиях для сотрудников Минэкономразвития и Росимущества, которые были вовлечены в организацию приватизации «Башнефти». В частности, представители этих ведомств готовили проекты распоряжений правительства, доклады президенту и премьеру.

«Якобы был разговор (между Улюкаевым и Костиным), что поскольку вы получили много, то обеспечьте поддержку. Ну, Андрей Леонидович (Костин) пошел к Игорю Ивановичу (Сечину). Думаю, что в той или иной вариации это похоже на правду», — рассказал один из собеседников телеканала.

Сам Костин передал через знакомого, что это не так, а на официальный запрос в пресс-службе ВТБ не ответили.

О том, что между Улюкаевым и Сечиным был «посредник», первым сообщило агентство «Росбалт». В ноябре прошлого года анонимный источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что этот человек является председателем некоего крупного государственного банка, однако не уточнил, какого именно. Собеседник утверждал, что в то время разговоры Улюкаева уже фиксировались.

14 ноября 2016 года Улюкаев приехал в офис «Роснефти», где был задержан правоохранителями. Его обвинили в вымогательстве взятки. 15 ноября президент освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.

Суд отправил бывшего главу Минэкономразвития под домашний арест. Позднее эту меру продлили до 15 апреля 2017 года. Кроме того, суд по ходатайству следователей арестовал имущество Улюкаева: 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей.

В Кремле признали, что Путин был в курсе «разработки» министра правоохранителями. Между тем, по данным «Дождя», в настоящее время президент склоняется к тому, чтобы «отпустить Улюкаева с миром». Об этом журналистам сообщил некий высокопоставленный чиновник. Правда, против этого выступают силовики. Еще один источник телеканала заявил, что экс-главе Минэкономразвития могут заменить нынешнюю статью на более мягкую — например, на превышение полномочий.

В феврале 2017 года агентство Reuters сообщало, что Сечин нарочно заманил Улюкаева в ловушку, назначив ему персональную встречу в рамках заранее продуманной операции против министра. В заявлении СК РФ от 15 ноября 2016 года о предъявленном Улюкаеву обвинении говорилось, что чиновник был задержан «благодаря своевременному обращению представителей «Роснефти» в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра».

Улюкаев был одним из самых богатых министров правительства. По итогам 2013 года он задекларировал 80,4 млн рублей, а в 2015 году — почти 60 млн рублей. В его собственности 12 земельных участков, жилой дом в 530 кв.м., квартира в 224 кв.м и дача в 196,5 кв.м. Обеспечена и супруга бывшего министра. В декларации за 2015 года она указала доход в 15 млн рублей, пять земельных участков, две квартиры и два дома. По данным «Московского комсомольца», супруга министра – уроженка Крыма, сотрудница института Гайдара Юлия Хряпова.

Доход большинства министров и вице-премьеров не превышает 10 млн рублей в год. Откуда у Улюкаева столько денег и собственности? В 2014 году представитель Минэкономразвития пояснял, что в доходах министра за 2013 год учтены суммы от продажи акций и пая в инвестфонде, которые были реализованы в связи с его переходом на госслужбу. Представитель министерства уточнял, что Центробанк, где Улюкаев работал до Минэкономразвития, органом государственной власти не является.

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