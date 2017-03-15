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Поисковикам удалось найти в Новосибирской области родственников солдата Великой Отечественной войны, который погиб под Ленинградом в 1941 году.
— Почти 7 месяцев в Алтайском крае и в Новосибирской области мы пытались найти его родных. В результате большой работы, проделанной нашими алтайскими коллегами, вчера они нашли у нас в Новосибирской области одну из дочерей солдата и его внучку, которые сегодня проживают в городе Бердске, — рассказала сегодня, 15 марта, руководитель 52-й поисковой экспедиции «Поиск — мужество, героизм и воля» Сибирского кадетского корпуса Наталья Некрасова.
Останки солдата и его медальон участники этой экспедиции обнаружили 23 августа 2016 года в районе города Отрадное Ленинградской области, сообщил НГС. Находку сделал кадет Сибирского кадетского корпуса Леонид Цымбалов.
«По прибытию на базу в город Кириши <…> капсула была вскрыта и расшифрован вкладыш, где значилось:
Чапайкин Иван Алексеевич 1909 года рождения, старший сержант, уроженец города Новосибирска, призван в августе 1941 года Змеиногорским РВК Алтайского края. Жена — Чапайкина Нина Никифоровна.
Мы пробили по общей базе данных Центрального архива Министерства обороны данные о солдате, и оказалось, что он числится пропавшим без вести в ноябре 1941 года <…> Останки солдата похоронены 2 сентября 2016 года со всеми почестями на воинском мемориале города Отрадное», — описала ситуацию руководитель экспедиции.
Как отмечает Наталья Некрасова, информацию о найденном медальоне поисковики передали на телевидение, видеосюжет о находке вышел в Новосибирской области и Алтайском крае. К работе подключились алтайские поисковики, которым 14 марта удалось найти родственников солдата в Бердске.
По словам руководителя экспедиции, и 89-летняя дочь солдата, и его внучка встретили известие о находке очень эмоционально, обе плакали, поэтому вчера поисковики не стали их подробно обо всем расспрашивать.
— Мы предполагаем, что в 53-ю экспедицию, которая состоится в апреле, мы, конечно, пригласим с собой Светлану Кокорину — внучку солдата, чтобы она побывала там, где ее дед погиб, защищая Родину, — добавила Некрасова.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [14:55]
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