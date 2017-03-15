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Учитель бальных танцев насиловал девочек

В Москве взят под стражу мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий в отношении малолетних девочек, сообщили во вторник в столичном Следственном комитете.

Следственными органами СКР по Москве расследуется уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и ст. 135 УК РФ (развратные действия).

По версии следствия, в период времени с 2015-го по 2016 год мужчина, заменяя преподавателей танцев в одном из образовательных учреждений, расположенных на территории Юго-Восточного округа Москвы, неоднократно совершил в отношении обучающихся девочек насильственные и развратные действия сексуального характера.

Родители детей обратились в правоохранительные органы с заявлением, после чего следователи Главного следственного управления незамедлительно возбудили уголовное дело.

По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

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Учитель бальных танцев насиловал девочек

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [14:45]

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