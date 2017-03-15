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Лучших рабочих и наставников выберут на Празднике труда в Бердске

В конце апреля в Бердске впервые пройдет Праздник труда. Постановление о подготовке к этому празднику издано городской администрацией. Мероприятию будет предшествовать конкурс среди организаций и предприятий города. А на самом праздновании наградят лучших.

Цель события — рассказать горожанам о лучших учреждениях, поощрить их деятельность и популяризировать наставничество.

— Праздник является городским мероприятием. Награждение победителей происходит в торжественной обстановке в банкетном зале. Награждает победителей Глава города Бердска. В данном мероприятии принимают участие руководители городских организаций, представители организаций, прошедшие конкурсный отбор, претенденты на награждение в номинации «Лучший по профессии», победители городского конкурса «Лучший наставник города Бердска», представители администрации города. Между награждениями вниманию участников праздника предлагается концертная программа. Фото-материалы и пресс-релиз мероприятия по окончании праздника размещаются на официальном сайте администрации города Бердска, — указано в постановлении.

Победители конкурсов получат переходящие кубки и дипломы. Об иных призах в постановлении ничего не сказано.

Выбирать лучшие трудовые коллективы будут по определенным критериям. Для каждой сферы труда они разные. Например, производства будут оценивать по объемам отгруженных товаров, расширению рынка сбыта, развитию корпоративной культуры. А в сфере строительства посмотрят не только на количество возводимых площадей, но и на стиль рабочей формы. В магазинах обратят внимание на торговый зал, в транспорте — на безопасность движения, в ЖКХ — уровень собираемости платежей с населения. Кроме того, конкурсная комиссия оценит зарплату, соблюдение налогового законодательства, численность рабочих.

Всем организациям Бердска направят письма с формами заявок на участие в празднике. Сам Праздник труда намечен на 26-27 апреля.

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Лучших рабочих и наставников выберут на Празднике труда в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [14:35]

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