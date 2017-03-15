Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила расходы областного бюджета на молодежную политику в 2013-2015 годах, и выявила нецелевые траты более чем на полмиллиона рублей, передает Ъ.

«В ходе выборочных проверок установлено, что министерством региональной политики и подведомственными учреждениями допущено нецелевое использование средств на сумму 497 тыс. руб. Выявлены нарушения закона в сфере закупок товаров и услуг. Общая сумма таких контрактов – 1,8 млн руб. Большая часть нарушения связана с тем, что услуги фактически были оказаны до проведения аукциона», – сообщила на заседании комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике аудитор областной КСП Наталья Козлова.

По ее словам, в 2013-2015 годах на реализацию 320 социально-значимых проектов и программ в сфере молодежной политики было направлено 58 млн руб. «При реализации программ, направленных на реализацию общественных инициатив, допускались нарушения по порядку предоставления субсидий при выделении средств социально-ориентированным некоммерческим организациям и физлицам. В ходе проверки установлено нецелевое использование средств областного бюджета социально-ориентированными некоммерческими организациями и физлицами на 97,7 тыс. руб. По двум организациям составлены протоколы по административным правонарушениям. Согласно решениям мировых судей организации оштрафованы. Одна из организации за субсидию в 577 тыс. руб. не предоставила отчет. Палата по данному случаю направила обращение в прокуратуру Новосибирской области», – сообщила в своем отчете Наталья Козлова.

По данным аудиторов, в 2013 году на молодежную политику в регионе было направлено 1,869 млрд руб., в 2014 году – 1,078 млрд руб., в 2015 году – 652 млн рублей. Сокращение финансирования аудитор объяснила уменьшением расходов на поддержку при строительстве и приобретении жилья молодыми семьями в рамках областной программы «Стимулирования жилищного строительства».

Новости smi2.ru