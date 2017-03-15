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Российских военных нет в Египте

Россия не направляла военных специалистов и беспилотники на авиабазу в Египте, сообщения СМИ на эту тему — фейк, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Агентство Рейтер ранее со ссылкой на анонимные американские и египетские военно-дипломатические источники сообщило, что Россия якобы разместила 22 военных специалиста и неназванное число беспилотников на авиабазе в Египте рядом с ливийской границей, не приводя при этом подтверждений этой информации. Египетские военные официально эти данные категорически опровергают.

«Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает. Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, подобные «вбросы» — элементы информационной войны, «которую теперь ведут все против всех».

В свою очередь глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров расценивает такие сообщения как продолжение антироссийской риторики и попытку дискредитировать Россию в области применения вооруженных сил за рубежом.

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Российских военных нет в Египте

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [13:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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