USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В случае успешной реализации московскую программу расселения хрущевок следует распространить на всю Россию. С такой идеей выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает РГ.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о порядке предоставления новых квартир жителям сносимых московских пятиэтажек. Согласно поправкам, жильцам дадут аналогичные по размеру квартиры в том же районе. Кроме того, переселенцев освободят от взносов на капитальный ремонт сносимого жилья, а прежние взносы пойдут на строительство новых домов.
Программу необходимо распространить и на другие регионы, иначе социальный разрыв между москвичами и жителями российских регионов только усугубится, считает Миронов. Однако он уточнил, что распространение программы на всю Россию возможно в случае успешной апробации проекта в Москве.
— Во многих регионах до сих пор не решена проблема аварийного жилья, люди ютятся в таких бараках, в сравнении с которыми хрущевки кажутся дворцами, — заявил парламентарий. — Но нельзя возводить дворцы в отдельно взятом городе, на остальной территории оставляя хижины. Если государство берется за такую программу в Москве, необходимо исполнять аналогичные обязательства и перед жителями других регионов.
Вместе с тем, указал Миронов, могут возникнуть вопросы по реализации проекта. В связи с этим на этапе подготовки нужно свести все риски к минимуму. В том числе относительно взносов на капремонт.
— Жители «хрущевок» уже внесли свой вклад в «общий котел», и есть опасение, что еще будут вносить, пока их не расселят. Что будет с их взносами? — сказал Миронов.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ранее уплаченные переселенцами взносы «пойдут для того, чтобы ускорить программу строительства новых домов». «Как только эти дома будут включены в программу реновации, будет остановлена плата в фонд капитального ремонта», — уточнил Собянин.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [13:45]
[14:55] Родных без вести пропавшего фронтовика нашли в Бердске
[14:45] В марте компания «В.Консалт» приглашает принять участие в вебинаре и в семи...
[14:45] Учитель бальных танцев насиловал девочек
[14:55] Родных без вести пропавшего фронтовика нашли в Бердске
[14:45] В марте компания «В.Консалт» приглашает принять участие в вебинаре и в семи...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: южный