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Снести хрущевки хотят по всей стране

В случае успешной реализации московскую программу расселения хрущевок следует распространить на всю Россию. С такой идеей выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает РГ.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о порядке предоставления новых квартир жителям сносимых московских пятиэтажек. Согласно поправкам, жильцам дадут аналогичные по размеру квартиры в том же районе. Кроме того, переселенцев освободят от взносов на капитальный ремонт сносимого жилья, а прежние взносы пойдут на строительство новых домов.

Программу необходимо распространить и на другие регионы, иначе социальный разрыв между москвичами и жителями российских регионов только усугубится, считает Миронов. Однако он уточнил, что распространение программы на всю Россию возможно в случае успешной апробации проекта в Москве.

— Во многих регионах до сих пор не решена проблема аварийного жилья, люди ютятся в таких бараках, в сравнении с которыми хрущевки кажутся дворцами, — заявил парламентарий. — Но нельзя возводить дворцы в отдельно взятом городе, на остальной территории оставляя хижины. Если государство берется за такую программу в Москве, необходимо исполнять аналогичные обязательства и перед жителями других регионов.

Вместе с тем, указал Миронов, могут возникнуть вопросы по реализации проекта. В связи с этим на этапе подготовки нужно свести все риски к минимуму. В том числе относительно взносов на капремонт.

— Жители «хрущевок» уже внесли свой вклад в «общий котел», и есть опасение, что еще будут вносить, пока их не расселят. Что будет с их взносами? — сказал Миронов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ранее уплаченные переселенцами взносы «пойдут для того, чтобы ускорить программу строительства новых домов». «Как только эти дома будут включены в программу реновации, будет остановлена плата в фонд капитального ремонта», — уточнил Собянин.

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Снести хрущевки хотят по всей стране

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [13:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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