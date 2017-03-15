Депутаты Бердска обсудили участие города в программе городского благоустройства. Эта программа создана в рамках приоритетного государственного проекта по формированию комфортной и современной городской среды. За счет нее жители могут получить из областного бюджета 95-процентную оплату по ремонту дворов и проездов, установке скамеек, урн, обустройству детских площадок, озеленению территорий и парковок. Но обязательное условие — 5-процентное софинансирование со стороны жителей.

Проект, в котором участвуют уже 12 000 муниципальных образований, многие называют «предвыборным». Дескать, в преддверии президентских выборов решено выделить солидную сумму для преображения дворов. Как бы то ни было, для многих горожан это шанс решить многолетние проблемы с дворовым благоустройством. Однако в Бердске по непонятным причинам программу «Формирование современной среды в городе» приняли очень тихо. Даже депутаты узнали о ней совершенно случайно. И, судя по всему, слишком поздно.

Дело в том, что постановление №497, где утвержден порядок участия в программе, появилось на сайте администрации только 28 февраля. При этом на подготовку пакета документов для участия в программе жителям отводится всего 15 дней: последний срок приема заявок — 15 марта. Но вот в чем загвоздка: если дом хочет поучаствовать в программе, необходимо решение собрания собственников. А протокол собрания готовится 12-13 дней, если соблюдать всю процедуру. Нарушение процедуры может стать основанием для отказа в участие в программе. К тому же, уже 24 марта местные власти должны комиссионно отобрать и представить в область перечень проектов, претендующих на финансирование из бюджета.

Такая неразбериха и стала поводом для дискуссии. Депутаты потребовали у чиновников разъяснений. Ведь жители звонят народным избранником и спрашивают, как попасть в программу и почему никто о ней не говорит.

Представители управления ЖКХ пояснили, что рекомендательное письмо о разработке нормативно-правовых актов под программу пришло в Бердск только 8 февраля 2017 года. А окончательные условия были озвучены только 21 февраля. Фактически чиновникам за неделю пришлось проделать колоссальный труд, чтобы подготовить всю нормативную базу. Начальник УЖКХ Владимир Захаров попросил депутатов не делать администрацию «крайней» в этой непростой ситуации.

Но депутат Владимир Голубев напомнил, что в конце февраля депутаты комитета по промышленности как раз ставили вопрос об участии Бердска в федеральных программах. Но никто из чиновников и словом не обмолвился о грандиозном проекте. Некоторые депутаты заметили, что информация о программе не дошла и до местных СМИ. А депутат Елена Белова высказалась о том, что в мэрии могли бы еще 8 февраля сообщить горсовету о разработке проекта. Тогда собственники хотя бы успели без спешки провести процедуру голосования.

Представитель организации «ЖКХ. Контроль» Анжелика Балетских крайне удивлена сроками подачи документов, поставленными администрацией Бердска. По ее информации, по всей стране заявки на участие в программе принимаются до 1 мая. Но в Бердске почему-то все иначе.

= Я вам больше скажу: у нас стоит мониторинг — с 1 апреля сопровождать жителей по подачам заявок. Бердск опередил всех! Нам, как «ЖКХ. Контроль», уже ничего делать. Вы уже всех людей лишили возможности! — возмутилась общественница.

На данный момент предоставить весь пакет документов успели только четыре дома. «Самые шустрые» не спали ночами, чтобы успеть в срок. Еще порядка 10 домов подали заявку на участие в программе и тоже собирают документы в режиме цейтнота. 22 марта закончится срок приема нужных бумаг. И с их подготовкой собственникам домов придется изрядно повозиться. Нужен и план территорий, и согласование с Комбинатом бытовых услуг. А некоторые документы, вероятно, придется переделывать или менять, так как требования к ним достаточно жесткие.

Депутат Михаил Гоголь поинтересовался, сколько денег выделено Бердску на реализацию программы:

— Должна быть аналитика — на минимальный набор заявки какая должна быть сумма? Чтобы здесь не митинговали и не кричали, что мы тут каждый двор сможем сделать по этой программе. Я в прошлом году сделал свой двор по гранту — обошлось почти в 3 млн рублей.

Оказалось, что Бердску досталось всего 10 млн рублей из бюджета. С учетом софинансирования из местного бюджета и из средств собственников общая сумма программы составит 11 млн рублей. Каждый проект оценивается примерно в 1,8 млн рублей. Таким образом, в этом году в программу смогут войти не более 5-6 домов.

Депутаты попросили сдвинуть сроки приема заявок. Но в администрации пояснили, что это невозможно — график согласован с областью.

Вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова отметила, что программа будет действовать до 2022 года. Поэтому те проекты, которые не получат деньги в этом году, включат в следующий. Но депутаты отнеслись к этому скептически:

— А через два года денег не будет! О чем мы говорим? — высказалась Елена Белова.

На этот риторический вопрос ответа никто не дал. Но Степанова подчеркнула, что «любимчиков» у администрации нет — участвовать в программе все дома будут на равных условиях. Рассматривать проекты будет специальная комиссия.

В итоге чиновники порекомендовали депутатам провести разъяснительную работу на округах, а депутаты — чиновникам, в свою очередь, посоветовали выступить в СМИ или на телевидение и ответить на вопросы горожан. Но не поздновато ли вести разъяснительную работу? Все равно на попадание в программу могут рассчитывать только те дома, которые зашевелились еще в первых числах марта. У остальных просто нет времени.

Добавим, что проекты, вошедшие в программу, будут обсуждать на публичных слушаниях. А реализовать их должны к октябрю 2017-го.

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