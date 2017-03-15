Второй Форум социальных инноваций регионов состоится 8-9 июня в Московской области (г. Красногорск). Его организуют Совет Федерации совместно с Минтрудом России, Минздравом России, Минэкономразвития России и Минобрнауки России, правительством Московской области и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Участвовать в Форуме приглашены сенаторы, депутаты Госдумы, руководители федеральных органов власти, субъектов РФ и местного самоуправления, работники учреждений социального обслуживания, образования и здравоохранения, представители НКО, бизнес-сообщества и науки.

Главной темой Форума станет повышение роли социально ориентированных НКО в предоставлении социальных услуг и развитие государственно-частного партнёрства в социальной сфере, сообщили сегодня, 15 марта, в правительстве Новосибирской области. На площадках будут представлены успешные социальные проекты и практики из регионов России, организованы выставки и обучающие семинары. Состоится заседание Молодёжного социального совета, к которому присоединятся молодые социальные работники — победители конкурса на лучший инновационный социальный проект.

Уже сформирована делегация от Новосибирской области. В нее войдут замгубернатора, и.о. министра соцразвития, вице-мэра Новосибирска, глава Бердска, руководитель департамента физкультуры и спорта области, а также руководители общественных организаций и ряда предприятий региона.

Первый форум социальных инноваций прошел в прошлом году в Омске и собрал представителей 73 регионов России. Его главной темой было привлечение в сферу оказания социальных услуг негосударственных организаций. Новосибирская область представляла на нем сразу несколько инновационных социальных проектов: «Передышка», «Обычные дети», «Люди находят», «Активное долголетие», «Специалист социальной службы: опережая время» и другие. Экспозиция Новосибирской области вызвала огромный интерес коллег из других регионов и получила высокие экспертные оценки, напомнили в региональном минсоцразвития.

В настоящее время министерством социального развития Новосибирской области направлены в оргкомитет Форума предложения о проектах Новосибирской области для участия в Форуме. Отбор проектов осуществляет оргкомитет Форума.

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