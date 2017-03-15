ГКРЧ готовится разрешить установку в школах блокираторов радиосигнала на время сдачи ЕГЭ. Это решение будет обсуждаться на заседании комиссии в марте и находится в закрытой части ее повестки, знают сотрудники двух операторов связи и подтверждают два участника ГКРЧ. «Проблематика такая есть», – сообщил собеседник в руководстве Рособрнадзора, но детали раскрыть отказался.

Согласно методическим рекомендациям Рособрнадзора пункты проведения экзаменов (ППЭ) могут быть оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи, однако решение об этом принимают региональные власти. Возможно, в каких-то районах такое оборудование устанавливалось, но массового использования глушилок пока не было, говорят собеседники в операторах связи. Рекомендации Рособрнадзора стали причиной межведомственной полемики, которую и должно разрешить заседание ГКРЧ, знает участник комиссии.

Роскомнадзор принципиально не возражает против использования средств подавления сигнала во время школьных экзаменов, но выступал против этих рекомендаций Рособрнадзора. Ведомство настаивает, что сначала нужно получить одобрение ГКРЧ, чтобы сделать использование этих глушилок легитимным, объясняет собеседник «Ведомостей». Сейчас именно такое решение и должно быть вынесено комиссией, добавляет он.

Сотовые операторы опасаются, что в результате массового использования глушилок во всех школах одновременно может пострадать качество сотовой сети, говорит представитель Tele2 Константин Прокшин. Настроить оборудование настолько точно, чтобы сигнал глушился только в пределах здания школы, проблематично, объясняет он. Операторам придется перепланировать свое покрытие рядом с каждой школой, добавляет сотрудник другого оператора большой четверки. Кроме того, нужно учитывать, что ЕГЭ проводится не один день, а значит, операторы могут недополучить значительные суммы, опасается он. Сегодня ЕГЭ нацеливает систему образования на подготовку думающего выпускника, владеющего основами наук, знакомого с достижениями отечественной истории и культуры и гордящегося своей страной

Представители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» отказались от комментариев.

Вопрос прорабатывался несколько лет, рассказал «Ведомостям» участник ГКРЧ. В частности, проводились тесты блокираторов, которые показали, что за пределами школы излучение не превышает уровень излучения башен сотовых операторов. Так что проблем быть не должно, резюмирует он.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал единственной формой итоговой аттестации российских школьников с 2009 г. Экзамены проводятся по 14 предметам: русский язык, математика, физика, химия, история, обществознание, информатика и ИКТ, биология, география, иностранный язык и литература. Обязательные среди них – русский язык и математика. Результаты ЕГЭ каждого выпускника заносятся в федеральную информационную систему, бумажных свидетельств о результатах не предусмотрено.

Создадут ли глушилки угрозу сетям операторов, зависит от технического решения, которое будет выбрано, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. По его оценке, средняя стоимость такого блокиратора – от 10 000 до 100 000 руб. Летом 2017 г. в России будет работать более 5500 пунктов проведения экзаменов, говорит представитель Рособрнадзора. Из этого следует, что общая сумма закупки блокираторов может составить от 55 млн до 550 млн руб. На практике с учетом оптовых скидок и требований к мощности этих блокираторов централизованная закупка может стоить от 100 млн до 200 млн руб., подсчитал Анкилов.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Представители Роскомнадзора и Минобрнауки отказались от комментариев, переадресовав вопросы Рособрнадзору. Рособрнадзор поддерживает меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения ЕГЭ, предотвращающие утечки экзаменационных материалов, сказал представитель ведомства, но от подробных комментариев также отказался.

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