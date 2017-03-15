Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Глушился во время ЕГЭ установят в школах

ГКРЧ готовится разрешить установку в школах блокираторов радиосигнала на время сдачи ЕГЭ. Это решение будет обсуждаться на заседании комиссии в марте и находится в закрытой части ее повестки, знают сотрудники двух операторов связи и подтверждают два участника ГКРЧ. «Проблематика такая есть», – сообщил собеседник в руководстве Рособрнадзора, но детали раскрыть отказался.

Согласно методическим рекомендациям Рособрнадзора пункты проведения экзаменов (ППЭ) могут быть оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи, однако решение об этом принимают региональные власти. Возможно, в каких-то районах такое оборудование устанавливалось, но массового использования глушилок пока не было, говорят собеседники в операторах связи. Рекомендации Рособрнадзора стали причиной межведомственной полемики, которую и должно разрешить заседание ГКРЧ, знает участник комиссии.

Роскомнадзор принципиально не возражает против использования средств подавления сигнала во время школьных экзаменов, но выступал против этих рекомендаций Рособрнадзора. Ведомство настаивает, что сначала нужно получить одобрение ГКРЧ, чтобы сделать использование этих глушилок легитимным, объясняет собеседник «Ведомостей». Сейчас именно такое решение и должно быть вынесено комиссией, добавляет он.

Сотовые операторы опасаются, что в результате массового использования глушилок во всех школах одновременно может пострадать качество сотовой сети, говорит представитель Tele2 Константин Прокшин. Настроить оборудование настолько точно, чтобы сигнал глушился только в пределах здания школы, проблематично, объясняет он. Операторам придется перепланировать свое покрытие рядом с каждой школой, добавляет сотрудник другого оператора большой четверки. Кроме того, нужно учитывать, что ЕГЭ проводится не один день, а значит, операторы могут недополучить значительные суммы, опасается он. Сегодня ЕГЭ нацеливает систему образования на подготовку думающего выпускника, владеющего основами наук, знакомого с достижениями отечественной истории и культуры и гордящегося своей страной

Представители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» отказались от комментариев.

Вопрос прорабатывался несколько лет, рассказал «Ведомостям» участник ГКРЧ. В частности, проводились тесты блокираторов, которые показали, что за пределами школы излучение не превышает уровень излучения башен сотовых операторов. Так что проблем быть не должно, резюмирует он.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал единственной формой итоговой аттестации российских школьников с 2009 г. Экзамены проводятся по 14 предметам: русский язык, математика, физика, химия, история, обществознание, информатика и ИКТ, биология, география, иностранный язык и литература. Обязательные среди них – русский язык и математика. Результаты ЕГЭ каждого выпускника заносятся в федеральную информационную систему, бумажных свидетельств о результатах не предусмотрено.

Создадут ли глушилки угрозу сетям операторов, зависит от технического решения, которое будет выбрано, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. По его оценке, средняя стоимость такого блокиратора – от 10 000 до 100 000 руб. Летом 2017 г. в России будет работать более 5500 пунктов проведения экзаменов, говорит представитель Рособрнадзора. Из этого следует, что общая сумма закупки блокираторов может составить от 55 млн до 550 млн руб. На практике с учетом оптовых скидок и требований к мощности этих блокираторов централизованная закупка может стоить от 100 млн до 200 млн руб., подсчитал Анкилов.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Представители Роскомнадзора и Минобрнауки отказались от комментариев, переадресовав вопросы Рособрнадзору. Рособрнадзор поддерживает меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения ЕГЭ, предотвращающие утечки экзаменационных материалов, сказал представитель ведомства, но от подробных комментариев также отказался.

Новости smi2.ru

  • Фото: Золотые медали и сертификаты на 1000 рублей получили 36 выпускников школ Бердска (4)
  • Удалили с экзамена за мобильный телефон школьницу из Бердска (5)
  • Стобалльников по ЕГЭ среди выпускников Бердска пока нет (2)
  • Рособрнадзор: Выпускники школ не умеют считать и писать (3)
  • Президентское сочинение напишут выпускники Бердска (8)
Глушился во время ЕГЭ установят в школах

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [13:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:55] Родных без вести пропавшего фронтовика нашли в Бердске

[14:45] В марте компания «В.Консалт» приглашает принять участие в вебинаре и в семи...

[14:45] Учитель бальных танцев насиловал девочек

Все новости

[14:55] Родных без вести пропавшего фронтовика нашли в Бердске

[14:45] В марте компания «В.Консалт» приглашает принять участие в вебинаре и в семи...

[14:45] Учитель бальных танцев насиловал девочек


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 67%

15 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: