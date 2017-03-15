Дело возбуждено по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». «Стандарт» использовал во внешнем оформлении автогазозаправочных станций (АГЗС) «НК Нефть» в Новосибирске и Бердске изобразительные элементы, символы, буквы, обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими «Роснефти» и используемыми ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт».

Комиссия УФАС отложила рассмотрение дела из-за неявки ответчика: отсутствовали сведения об уведомлении «Стандарта» надлежащим образом.

Также решено привлечь к делу ООО «Милан» и ИП Нестерова, с которыми у «Стандарта» заключены договоры аренды рассматриваемых АГЗС.

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