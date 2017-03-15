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Незаконно используют элементы логотипа «Роснефти» АЗС в Бердске

Новосибирское управление ФАС отложило до 25 апреля 2017 года рассмотрение дела в отношении ООО «Стандарт», подозреваемого в использовании товарного знака нефтяной компании «Роснефть». Информация об этом размещена на сайте ФАС.

Дело возбуждено по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». «Стандарт» использовал во внешнем оформлении автогазозаправочных станций (АГЗС) «НК Нефть» в Новосибирске и Бердске изобразительные элементы, символы, буквы, обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими «Роснефти» и используемыми ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт».

Комиссия УФАС отложила рассмотрение дела из-за неявки ответчика: отсутствовали сведения об уведомлении «Стандарта» надлежащим образом.

Также решено привлечь к делу ООО «Милан» и ИП Нестерова, с которыми у «Стандарта» заключены договоры аренды рассматриваемых АГЗС.

Новости smi2.ru

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Незаконно используют элементы логотипа «Роснефти» АЗС в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [13:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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