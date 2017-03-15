Отстоять в суде гостевые домики намерена частная здравница в Бердске. Вчера, 14 марта, в Бердском городском суде прошло предварительное заседание по иску прокурора города Романа Сивака к ОАО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк». Правоохранители требуют, чтобы руководство здравницы снесло восемь домиков контейнерного типа и беседку. Их, считает прокуратура, незаконно воздвигли на двух земельных участках в лесу на берегу реки Раздельной. Руководство фирмы требований истца не признает.

Напомним, уголок отдыха, который стал предметом судебного разбирательства, частично стоит на землях санатория, частично — на городских. Однако договорных отношений «Сибиряка» с властями об использовании этих земель нет. За это нарушение земельного законодательства надзорный орган уже оштрафовал здравницу на 120 тыс. рублей в 2016 году.

Ранее директор фирмы Николай Харченко пояснял «Курьер. Среда. Бердск», что намерен восполнить этот пробел и обратиться к власти и депутатам Бердска с просьбой сдать в аренду лесные площади. Но пока, рассказал предприниматель сегодня, 15 марта, мэрия ничего не решила. По словам Харченко, он готов облагородить территорию, прилегающую к землям здравницы, если администрация пойдет ему навстречу. Директор «Сибиряка» утверждает, что выступил с инициативой создать спортивный парк для детей и взрослых в тихом лесном уголке, но отклика оно не нашло.

— Ощущение, что власть Бердска не интересует, как бердчане будут проводить свободное время. Мы выступили с предложением как совместно территорию обустроить, так и получить ее в аренду, чтобы мы смогли привести ее в порядок: расширить, поставить уличные спортивные тренажеры, оборудовать дорожки для велопробежек, просто пробежек Это была бы изюминка Бердска, — полагает Николай Константинович. — Никаких сдвигов нет, только разговоры.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в городском суде, основное заседание по иску прокурора к «Сибиряку» назначено на 4 апреля. «Скорее всего, дело будет рассматриваться по существу и, возможно, будет вынесено решение», — сообщили в судебном ведомстве.

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