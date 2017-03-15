Соответствующие сведения были приведены администрацией после того, как ведущая телекомпании MSNBC Рэйчел Мэддоу на своей странице в социальной сети микроблогов Twitter сообщила, что располагает данными о налоговых отчислениях Трампа за 2005 год и намерена их обнародовать.

По словам неназванного представителя Белого дома, на которого ссылается агентство, Трамп, будучи руководителем Trump Organization, «платил больше, чем от него требовалось в соответствии с законодательством», передает ТАСС.

Новости smi2.ru