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$38 млн налогов при доходе в $150 млн заплатил Трамп

Президент США Дональд Трамп в бытность главой Trump Organization заплатил в 2005 году $38 млн налогов при доходе в $150 млн. Такие данные привело во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Соответствующие сведения были приведены администрацией после того, как ведущая телекомпании MSNBC Рэйчел Мэддоу на своей странице в социальной сети микроблогов Twitter сообщила, что располагает данными о налоговых отчислениях Трампа за 2005 год и намерена их обнародовать.

По словам неназванного представителя Белого дома, на которого ссылается агентство, Трамп, будучи руководителем Trump Organization, «платил больше, чем от него требовалось в соответствии с законодательством», передает ТАСС.

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$38 млн налогов при доходе в $150 млн заплатил Трамп

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [12:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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