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Соответствующие сведения были приведены администрацией после того, как ведущая телекомпании MSNBC Рэйчел Мэддоу на своей странице в социальной сети микроблогов Twitter сообщила, что располагает данными о налоговых отчислениях Трампа за 2005 год и намерена их обнародовать.
По словам неназванного представителя Белого дома, на которого ссылается агентство, Трамп, будучи руководителем Trump Organization, «платил больше, чем от него требовалось в соответствии с законодательством», передает ТАСС.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 марта 2017 г. [12:35]
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