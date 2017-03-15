Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против чиновницы Минкомсвязи, утвердившей выплату 128 млн рублей зарплаты и премий главе «Почты России» Дмитрию Страшнову, пишет в среду «Коммерсантъ». Факт возбуждения дела изданию подтвердили в СК.

По версии следствия, в 2014-2015 годах директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева превысила должностные полномочия. В обязанности главы департамента входит формирование зарплат и премий сотрудников министерства и подведомственных ему организаций, в том числе «Почты России».

Как отмечает издание, чиновница дала указания о выплате Страшнову зарплаты в размере 46 млн рублей, а также премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей. Сам глава «Почты России» в деле фигурирует лишь косвенно, хотя Лаптева действовала именно в его пользу.

В конце 2016 г. Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила факт выплаты главе «Почты России» многомиллионной премии и направила материалы в СК для проверки. Сообщалось, что проверка проводилась и в отношении двух директоров департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате денежного поощрения. Генеральный прокурор Юрий Чайка заявлял в интервью ТАСС, что считает доходы Страшнова «антирекордом» и «наглостью».

По мнению Страшнова, обвинения прокуратуры создают плохой прецедент в отношении других руководителей государственных компаний, который в дальнейшем станет препятствием для найма высокооплачиваемых менеджеров «с рынка» в государственные компании.

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