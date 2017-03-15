14 марта в Бердском политехническом колледже прошел городской этап фестиваля «Российская студенческая весна-2017», который является главным инструментом программы по развитию и поддержке самодеятельного творчества молодежи.

Большое количество акций как регионального, так и всероссийского уровня позволяют студентам со всей страны показать результаты своего упорного труда в разных сферах искусства. Концерты, конкурсы, выставки проводятся ежегодно по всей России с 1992 года. В Бердск «Студенческая весна» пришла в 2013 году и с тех пор каждый год проводится, став уже традиционной.

Участие в нынешнем фестивале принимали конкурсанты из бердских колледжей — политехнического и медицинского, а также Искитимского центра профессионального обучения (ПУ-76). Участники выступали в таких номинациях, как «Музыка», «Изобразительное искусство», «Танец» и «Художественное слово».

На время конкурса в зале, предоставленном для проведения Бердским политехом, воцарилась уютная, дружеская атмосфера, которая помогала ребятам достичь нужного творческого настроя. Болельщики поддерживали участников теплыми аплодисментами. Пока жюри, состоящее из известных преподавателей и директоров бердских школ искусств, выносило свое решение, зрители не скучали. Они вместе с номинантами пели караоке, включенное кем-то из организаторов.

Самой высоко оценённой композицией в номинации «Музыка» стала песня «Я скучаю по тебе» в исполнении Анастасии Симоновой (БПТК). Второе место заняла Кристина Шацких (ИЦПО) с песней «Мама». «Бронзу» завоевала Виктория Смолякова (БПТК), которая под собственное гитарное сопровождение исполнила песню «Мой северный рай».

Каждая композиция была наполнена глубоким смыслом, переживаниями и размышлениями о жизненном пути и любви. Все песенные номера вышли проникновенными и запоминающимися благодаря высокому уровню исполнения и удачно подобранному репертуару.

Что нельзя сказать о танцевальных номерах, которые вышли несколько скомканными. Тем честнее выглядит победа дуэта Ришата Ибрагимова и Дианы Шариповой (БПТК), которые исполнили вальс под бессмертную музыку Доги «Мой ласковый и нежный зверь». — Мы и в победе не сомневались, и соперников не боялись, — уверенно заявляет Ришат.

Второе место занял танцевальный коллектив «Селяночка» (ИЦПО), представивший бодрый народный танец. Третье место получила группа «320» (БМК), исполнившая танец в стиле дэнс-микс под современную музыку.

В номинации «Художественное слово» была представлена единственная участница Екатерина Орлова (БПТК) со стихотворением «Седая невеста» бердского поэта Анатолия Сорокина. Ее выступление было одним из самых запоминающихся из всех номеров фестиваля.

Работы Олеси Замараевой и Андрея Паутова заняли первые места в номинации «Изобразительное искусство».

Все призеры городского конкурса поедут на областной этап, который пройдет в Новосибирске в апреле. А его победители отправятся защищать честь региона на «Всероссийской студенческой весне-2017» в Туле с 15 по 19 мая.

Участие в отборочном туре стало полезным опытом, отметили конкурсанты. Ребята с достоинством справились с первым творческим испытанием.

Новости smi2.ru