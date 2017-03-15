Активисты регионального отделения ОНФ в Новосибирской области примут участие в контроле за реализацией приоритетного государственного проекта «Формирование комфортной городской среды», который стартовал в регионах России.

Об этом речь шла на заседании экспертов Центра мониторинга благоустройства городской среды в Новосибирской области, на котором координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, руководитель региональной рабочей группы Народного фронта «Качество повседневной жизни» Сергей Аверьяскин рассказал об особенностях реализации федерального проекта.

По его словам, благоустройство городской среды коснется более 12 тыс. муниципальных образований страны численностью населения более 1000. человек.

— В Новосибирской области в проекте примут участие 30 муниципальных районов. На благоустройство придомовых территорий, облагораживание парков и скверов планируется направить 470 млн руб. из средств федерального бюджета и 258 млн руб. на условиях софинансирования из областного бюджета. От участников потребуются серьезные изменения управленческих подходов, в первую очередь это коснется максимальной степени вовлеченности граждан в процесс формирования городской среды, – отметил Аверьяскин.

Задача Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды – не только обеспечить максимальное вовлечение населения в проект, но и проконтролировать эффективное расходование бюджетных средств.

— Понятие общественного пространства, парка или сквера не означает, что нужно «закапывать» миллионы рублей. Это может быть обычный газон с правильным расположением скамеек, удобный как для пожилых людей, так и для маломобильных групп населения. Это может и должен быть максимально уютный для собственников жилья двор, – пояснил Аверьяскин.

По его словам, при рассмотрении заявок приоритет будет отдаваться тем проектам, которые предполагают активное участие граждан в их реализации. «К примеру, если собственники жилья будут готовы выделить свои средства на дополнительное благоустройство, возьмут территорию на свое содержание – это будет плюсом при выборе заявок-победителей», – считает член регионального штаба ОНФ.

Как заявил Аверьяскин, уже сейчас в ряде муниципальных образований, к примеру, в Черепаново и Бердске, общественники активно готовятся к подаче заявок и заключению соглашений с субъектом Федерации.

В ближайшее время ОНФ организует ряд встреч с инициативными группами граждан в районах области, а также направит своих представителей в создаваемые комиссии по рассмотрению заявок.

— Нам необходимо оперативно и грамотно выстроить просветительскую работу, обеспечить информационное сопровождение тех проектов, которые готовят активные граждане на местах, – сказал Аверьяскин.

О том, как в Бердске готовятся использовать федеральные деньги на благоустройство городской среды — в ближайшее время.

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